VIDEO: Slováci opäť potiahli Třinec. Tréner stále stopercentný, Daňo so skvelým duelom

Slovenský hokejista Marko Daňo sa výrazným spôsobom podieľal na víťazstve Třinca nad Karlovými Varmi 6:3 v stredajšom zápase 39. kola českej extraligy.
Pod triumf domáceho tímu sa podpísal dvoma gólmi a asistenciou. Jedným presným zásahom pomohli k výhre jeho krajania Vladimír Dravecký a Libor Hudáček, za hostí skóroval ďalší slovenský útočník Jakub Minárik.
VIDEO: Prvý gól Daňa v zápase
Od nástupu Slováka Borisa Žabku na post hlavného trénera tak Oceláři ešte neprehrali. Vybojovali piate ligové víťazstvo v rade a posunuli sa na druhé miesto tabuľky, Karlove Vary sú štvrté.
Česká extraliga - 39. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlove Vary 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Góly: 5. Daňo, 6. M. Kovařčík, 18. Dravecký, 31. Daňo, 35. Hudáček (Daňo), 59. M. Kovařčík (Marinčin) - 39. Minárik, 55. Šťastný, 59. Jones