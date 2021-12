Ó, môj Bože! kričal komentátor. Padol jeden z najkrajších gólov histórie NHL?

Komentátori si najprv mysleli, že puk poslal do siete odrazom od brankára Luukkonena. O to viac ich prekvapilo, keď na spomalenom zábere videli, že vzdušnú prihrávku do siete dostal Zegrasov spoluhráč.

"Čakal som, že urobí Michigan. Hovoril som si: Áno, urob to. A on mi to nakoniec hodil pred bránu, tak som to do nej doklepol," povedal Milano po zápase.

"Stále nemôžem uveriť, že to vyšlo," usmieval sa Zegras. "Je to sranda, pretože som to skúšal niekoľkokrát predtým a nikdy sa to nepodarilo."

"Myslia inak, ako ostatní," chválil mladé hviezdy tréner Dallas Eakins. "Myslím si, že to je skvelé pre náš šport. Máme ľudí zabávať, a toto bol naozaj špeciálny gól."