Skúsený tréner pokračuje v Columbuse napriek neúčasti v play off: Zmením ich prekliaty prístup

Kanaďan Rick Bowness sa vo štvrtok dohodol na zmluve, na základe ktorej sa v budúcej sezóne vráti na post trénera Columbusu Blue Jackets.
S tímom mal bilanciu 21-11-5, keď ho v januári 2026 prevzal po Deanovi Evasonovi.
„Rick od svojho príchodu odviedol výbornú prácu a všetkým nám bolo jasné, že je tým správnym človekom, ktorý má viesť náš klub ako hlavný tréner.
Vybudoval si silné vzťahy s našimi hráčmi, ktorí budú aj naďalej výrazne ťažiť z jeho vedenia, keďže sa chceme poučiť z tvrdých lekcií tejto sezóny a pracovať na našom cieli bojovať o Stanleyho pohár,“ citovala prezidenta hokejových operácií a generálneho manažéra Dona Waddella agentúra AP.
Blue Jackets boli v čase Bownessovho príchodu na poslednom mieste vo Východnej konferencii. V jeho prvých 24 zápasoch dosiahli bilanciu 18-2-4 a po sérii 12 stretnutí za sebou so ziskom aspoň jedného bodu sa dostali na priečky zaručujúce play off.
V závere sezóny sa však Columbusu prestalo dariť a po bilancii 3-9-1 prišiel už šiestykrát za sebou o účasť vo vyraďovacej fáze. Po utorkovej záverečnej prehre sezóny 1:2 s Washingtonom Capitals dal Bowness svojim hráčom veľa podnetov na zamyslenie.
Počas trojminútového emotívneho prejavu skritizoval nasadenie tímu a vyhlásil, že „prehry pre nich nie sú dostatočne dôležité a netrápia ich.“ Zároveň dodal, že ak sa vráti, „zmení ich prekliaty prístup.“
Keď sa budúca sezóna začne, očakáva sa, že Bowness bude vo veku 71 rokov najstarším trénerom v lige. Počas pôsobení v Columbuse Blue Jackets, Winnipegu Jets (dvakrát), Dallase Stars, Phoenixe Coyotes, New Yorku Islanders, Ottawe Senators a Bostone Bruins má bilanciu 331-419-90.
Columbus dosiahol v tejto sezóne bilanciu 40-30-12, pričom po prvý raz od sezóny 2018/19 zaznamenal dva ročníky po sebe so 40 víťazstvami.
Zisk 92 bodov je piaty najvyšší v histórii klubu, no zároveň ide o prvý prípad, keď tím získal aspoň 90 bodov a aj tak nepostúpil do play off.
