Tréner Feneš: Súperi sa majú na čo tešiť, v zostave sú budúci hráči NHL

Do Kanady nepocestuje draftovaná trojica Juraj Slafkovský , Šimon Nemec a Filip Mešár , ktorých nepustia na šampionát nové kluby NHL.

BRATISLAVA. Zazneli aj medailové ambície. Teraz tieto slová pôsobia veľmi cieľavedome. Slovensko sa musí na preložených hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov zaobísť bez najväčších hviezd.

Namiesto nich sa do tímu opätovne vrátilo trio Peter Repčík, Ľubomír Kupčo, Jakub Kolenič a pribudol brankár Patrik Andrisík.

„Ide o štyri zmeny, ktoré prišli neočakávane. Bohužiaľ, taký je hokejový život. Rasťa Eliaša vyradila choroba. Čiernik nemôže cestovať do Kanady vzhľadom na covidové obmedzenia spojené so vstupom do krajiny.

Ide o administratívnu záležitosť, ktorú sme nedokázali ovplyvniť. Lašák a Krajč opustili kemp z dôvodu vlastného rozhodnutia,“ prezradil tréner Ivan Feneš pri zverejnení zostavy, ktorá poletí do Kanady.

Očakávania ostávajú rovnaké

Komplikácie s nomináciou narobili trénerovi vrásky. „Mám zmiešané pocity hneď v úvode. Veľa vecí sme museli riešiť promptne. Za posledné dva týždne sa udialo veľa zmien v tíme,“ opísal hlavný kouč na pondelkovom brífingu.