Feneš robil zmeny v nominácii. Na MS dvadsiatok nejde Čiernik, nechýba Sýkora

BRATISLAVA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš musel pred odchodom na juniorské MS v Kanade urobiť niekoľko zmien.

"Ide o štyri zmeny, ktoré prišli neočakávane. Bohužiaľ, taký je hokejový život. Rasťa Eliaša vyradila choroba. Čiernik nemôže cestovať do Kanady vzhľadom na covidové obmedzenia spojené so vstupom do krajiny. Ide o administratívnu záležitosť, ktorú sme nedokázali ovplyvniť.

Lašák a Krajč opustili kemp z dôvodu vlastného rozhodnutia. Namiesto nich sme do tímu opätovne povolali trio Repčík, Kupčo a Kolenič. Eliaša nahradil Andrisík.