ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 6. kolo)

Sportnet|10. apr 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE zo 6. kola baráže Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Skalica.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Skalica dnes hrajú 6. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
10.04.2026 o 18:00
6. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítame všetkých hokejových priaznivcov pri tomto online textovom prenose, v ktorom vám prinesieme podstatné informácie z barážového zápasu medzi HK DUKLA Trenčín a HK Skalica. Baráž o Tipsport ligu sa prehupla do svojej polovice. Po poslednom kole sa na čelo vyšvihol Prešov, ktorý zdolal Trenčín 3:1. Vojaci tak na druhej priečke strácajú len jediný bod. Na opačnom konci tabuľky sa nachádza Humenné so štyrmi bodmi, pričom Skalica má na konte o bod menej.
Trenčania svoje domáce zápasy odohrajú už v Piešťanoch, keďže trenčiansky štadión sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta do 18 rokov. Produktivitu Dukly vedie Jaedon Descheneau, ktorý má 7 kanadských bodov (2G + 5A).
Skaličania po sérii štyroch prehier konečne zabrali a naplno bodovali po divokom víťazstve 5:4 nad Humenným. V drese kráľov sa darí Romanovi Jurákovi, ktorý nazbieral 6 bodov (3G + 3A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HC Prešov 

5

3

1

1

0

19:13

12

2.

HK Dukla Trenčín 

5

3

1

0

1

17:12

11

3.

HC 19 Humenné 

5

1

0

1

3

16:21

4

4.

HK Skalica

5

1

0

0

4

16:22

3

