ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 6. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Skalica dnes hrajú 6. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
10.04.2026 o 18:00
6. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítame všetkých hokejových priaznivcov pri tomto online textovom prenose, v ktorom vám prinesieme podstatné informácie z barážového zápasu medzi HK DUKLA Trenčín a HK Skalica. Baráž o Tipsport ligu sa prehupla do svojej polovice. Po poslednom kole sa na čelo vyšvihol Prešov, ktorý zdolal Trenčín 3:1. Vojaci tak na druhej priečke strácajú len jediný bod. Na opačnom konci tabuľky sa nachádza Humenné so štyrmi bodmi, pričom Skalica má na konte o bod menej.
Trenčania svoje domáce zápasy odohrajú už v Piešťanoch, keďže trenčiansky štadión sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta do 18 rokov. Produktivitu Dukly vedie Jaedon Descheneau, ktorý má 7 kanadských bodov (2G + 5A).
Skaličania po sérii štyroch prehier konečne zabrali a naplno bodovali po divokom víťazstve 5:4 nad Humenným. V drese kráľov sa darí Romanovi Jurákovi, ktorý nazbieral 6 bodov (3G + 3A).
Trenčania svoje domáce zápasy odohrajú už v Piešťanoch, keďže trenčiansky štadión sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta do 18 rokov. Produktivitu Dukly vedie Jaedon Descheneau, ktorý má 7 kanadských bodov (2G + 5A).
Skaličania po sérii štyroch prehier konečne zabrali a naplno bodovali po divokom víťazstve 5:4 nad Humenným. V drese kráľov sa darí Romanovi Jurákovi, ktorý nazbieral 6 bodov (3G + 3A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
5
3
1
1
0
19:13
12
2.
HK Dukla Trenčín
5
3
1
0
1
17:12
11
3.
HC 19 Humenné
5
1
0
1
3
16:21
4
4.
HK Skalica
5
1
0
0
4
16:22
3