V predkole play-off Tipos Extraligy je potrebné rozlúsknuť záverečnú hádanku, ktorá rozhodne o poslednom postupujúcom do štvrťfinále.

Séria medzi HK DUKLA Trenčín a HK DUKLA Ingema Michalovce je vyrovnaná 2:2 a vracia sa na štadión Pavla Demitru, kde sa odohrá piaty duel. Obom celkom sa podarilo zvíťaziť na ľade súpera. Vo štvrtom zápase v sérii mali nôž na krku Michalovčania, ale zvládli ho, keď vyhrali vysoko 5:0.



Trenčania do štvrťfinále nepostúpili v posledných troch sezónach. V predkolách sú zatiaľ prekliati. Posledné dve mali dobre rozohrané, lenže premrhali „mečbaly“ a do štvrťfinále sa nepozreli. V tomto súboji Dukiel budú chcieť byť tou úspešnejšou.



Michalovčania sa minulú sezónu dostali až do semifinále, kde padli na majstrovskej Nitre. Aktuálna sezóna je pre nich trochu turbulentná, ale to neznamená, že sa nedokážu prebojovať vyššie.