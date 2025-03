ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (štvrťfinále play-off - 6. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného Play off zápasu z Tipos extraligy medzi HK DUKLA Trenčín a HC Košice.



Oceliari sa po zlom začiatku série s Trenčínom zobudili a momentálne sú vo vedení 3:2. Dukla Trenčín hrá dnes na domácom ľade a určite sa bude snažiť vynútiť si siedmy a rozhodujúci zápas na ľade Košíc. Uvidíme ako to napokon dopadne.



Priebeh série Play off.



HC Košice : Dukla Trenčín 3:4 pp

HC Košice : Dukla Trenčín 2:1pp

Dukla Trenčín : HC Košice 5:2

Dukla Trenčín : HC Košice 3:6

HC Košice : Dukla Trenčín 2:1