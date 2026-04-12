Trenčín tretiu prehru za sebou nedopustil. Rozhodol už v prvej polovici zápasu

Na snímke hokejisti Trenčína sa tešia z gólu.
Na snímke hokejisti Trenčína sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. apr 2026 o 19:11
V jeho drese sa presadili štyria rôzni strelci.

Tipsport liga - 7. kolo baráže

Trenčín - Humenné 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Góly: 9. Descheneau (Bubela, Goljer), 29. Bubela (Bellerive, Bukarts), 33. Lapšanský (Krajč), 33. Bukarts (Goljer, Bellerive) – 44. Borov (Pavúk, Krajňák)

Hokejisti Trenčína zvíťazili v 7. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Humenným 4:1.

V rámci baráže je naplánovaných ešte päť kôl, najbližšie sa tímy opäť stretnú v utorok 14. apríla.

Rozdiel medzi účastníkmi najvyššej súťaže a nižšej Tipos SHL tak opäť narástol. Prešov nazbieral v siedmich dueloch 18 bodov, Trenčín 15, Záhoráci ich majú na konte päť a Humenné štyri.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

7

5

1

1

0

26:16

18

2.

Trenčín

7

4

1

1

1

26:19

15

3.

Skalica

7

1

1

0

5

24:31

5

4.

Humenné

7

1

0

1

5

18:28

4

Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
