Trenčín tretiu prehru za sebou nedopustil. Rozhodol už v prvej polovici zápasu

Tipsport liga - 7. kolo baráže
Trenčín - Humenné 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Góly: 9. Descheneau (Bubela, Goljer), 29. Bubela (Bellerive, Bukarts), 33. Lapšanský (Krajč), 33. Bukarts (Goljer, Bellerive) – 44. Borov (Pavúk, Krajňák)
Hokejisti Trenčína zvíťazili v 7. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Humenným 4:1.
V rámci baráže je naplánovaných ešte päť kôl, najbližšie sa tímy opäť stretnú v utorok 14. apríla.
Rozdiel medzi účastníkmi najvyššej súťaže a nižšej Tipos SHL tak opäť narástol. Prešov nazbieral v siedmich dueloch 18 bodov, Trenčín 15, Záhoráci ich majú na konte päť a Humenné štyri.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
7
5
1
1
0
26:16
18
2.
Trenčín
7
4
1
1
1
26:19
15
3.
Skalica
7
1
1
0
5
24:31
5
4.
Humenné
7
1
0
1
5
18:28
4