ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 7. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC 19 Humenné dnes hrajú 7. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné dnes LIVE (hokej, baráž, 7. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
12.04.2026 o 17:00
7. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Humenné
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HK Dukla Trenčín a HC 19 Humenné.
Trenčínu patrí 2. miesto tabuľky so ziskom 12 bodov. Pred treťou priečkou, ktorá by znamenala jeho zostup do SHL má náskok 7 bodov. Naposledy prehral práve s treťou Skalicou 5:6 po predĺžení.
Humenné je zatiaľ posledné a na svojom konte má len 4 body. Naposledy doma podľahlo lídrovi z Prešova 1:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa v Humennom z víťazstva 7:4 tešili Trenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
6
4
1
1
0
22:14
15
2.
HK Dukla Trenčín
6
3
1
1
1
22:18
12
3.
HK Skalica
6
1
1
0
4
22:27
5
4.
HC 19 Humenné
6
1
0
1
4
17:24
4