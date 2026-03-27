Trenčania vstúpili do baráže víťazne. Humenné sa však začalo doťahovať

Tipsport liga - 1. kolo baráže
Trenčín - Humenné 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Góly: 9. Varone (Descheneau, Hatala), 25. Bellerive (Varone, Bukarts), 29. Šiška (Bezúch, Drgoň) – 36. Toma (Linet, Lušňák), 45. Lušňák (Linet, Toma)
Rozhodcovia: Klejna, Goga - Orolin, Vystavil
Vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1718
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, S. Hain, Starosta, Drgoň, Hlaváč, Goljer – Descheneau, Varone, Safin – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Hudec, Krajč, Krajčovič
Humenné: Lackovič – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, M. Novota, Pulščák - Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Borov, Krajňák, Sokoli
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v 1. kole baráže o Tipsport ligu na domácom ľade nad Humenným tesne 3:2.
Favorizovaní domáci viedli v polovici stretnutia 3:0, a hoci hostia znížili na rozdiel gólu, doviedli už duel do víťazného konca.
Baráž bude pokračovať 2. kolom v nedeľu 29. marca. Trenčín nastúpi doma proti Prešovu, Humenné privíta Skalicu.
