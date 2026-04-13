Trenčín by pripravil o záchranu už len kolaps, Humenné sa chce pobiť o zvyšné body

Hokejisti Dukly Trenčín po dvoch prehrách zabrali opäť naplno a v 7. kole baráže o účasť v Tipsport lige vo svojom prechodnom domove v Piešťanoch zdolali Humenné 4:1.
„Vojaci" si tak na druhej priečke vytvorili už desaťbodový náskok pred treťou Skalicou, ktorá má na konte päť bodov. Humenné na poslednom mieste má ešte o bod menej.
Spokojnosť bola badať z tváre útočníka trenčianskej Dukly Miloša Bubelu, ktorý stretnutie ukončil s bilanciou 1+1. Jeho gól zároveň niesol prívlastok víťazný.
„Všetky formácie dnes dreli a bolo to vidieť. Dôležitý bol prvý gól. V druhej tretine sme navýšili vedenie a potom sa nám už hralo dobre. Táto výhra nám určite dodá potrebné sebavedomie,“ vyjadril sa po zápase Bubela.
Trenčania o osude stretnutia rozhodli v prostrednej časti. Po takmer dvojminútovej „oslabovke“ o dvoch hráčov, ktorú úspešne zvládli, nasúkali Humennému tri góly v priebehu štyroch minút, čím otupili jeho ofenzívne snahy.
„Určite nám pomohlo aj ubránené oslabenie, no hlavným dôvodom bolo, že sme neprestali hrať a tlačili na súpera celý zápas. Podarilo sa nám ho zlomiť skôr a už sa nám dohrávalo lepšie. Máme pred sebou ďalšie zápasy, ktoré musíme zvládnuť. Už v utorok nás čaká duel proti Prešovu, kde nás nečaká nič jednoduché,“ zdôraznil Bubela.
Humenné proti účastníkovi najvyššej súťaže predviedlo sympatický výkon. Na trenčiansku bránu vyslalo 28 streleckých pokusov, no ujal sa len jeden z hokejky Borova, pre ktorého išlo o prvý gól v baráži. Dvadsaťšesťročný útočník si uvedomuje, kedy sa zápas lámal.
„Nemôžeme si dovoliť takýto výpadok a dostať v priebehu pár minút tri góly. Proti súperovi, akým je Trenčín, sa už takéto skóre ťažko dobieha.
V závere sme dali aspoň jeden gól. Našiel som si odrazený puk, videl som, že brankár stojí vyššie. Skúsil som to na neho nahodiť a asi si ho sám zrazil do siete. Cítili sme ešte šancu, ale treba uznať, že dnes vyhral lepší tím,“ zhodnotil Borov.
V zostávajúcich piatich zápasoch majú Humenčania jasný cieľ pobiť sa ešte o body. „Do baráže sme vstupovali s tým, že nemáme čo stratiť. V súbojoch proti extraligistom môžeme len získať. V záverečných kolách do toho pôjdeme na sto percent. Veríme, že si ešte vybojujeme nejaké body,“ dodal Borov.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
7
5
1
1
0
26:16
18
2.
Trenčín
7
4
1
1
1
26:19
15
3.
Skalica
7
1
1
0
5
24:31
5
4.
Humenné
7
1
0
1
5
18:28
4