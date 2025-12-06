ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|6. dec 2025 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
07.12.2025 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi Torontom Maple Leafs a Montrealom Canadiens.

Toronto Maple Leafs sa vo vyrovnanej východnej konferencii potácal na spodných priečkach, ale v uplynulých troch stretnutiach nestratili bod a nachádzajú sa a 14. miesto so ziskom 29 bodov.

Montreal Canadiens strieda dobrú a zlú formu. Momentálne má na konte síce víťazstvo, ale predým utrpeli 2 prehry. V tabuľke sa nachádzajú na 10. mieste so ziskom 31 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
