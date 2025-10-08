ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

TORONTO. Hokejisti Toronta Maple Leafs a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú prvý zápas novej sezóny NHL.
V zostave Montrealu nastúpi aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
09.10.2025 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.