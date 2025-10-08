ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

8. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens.

TORONTO. Hokejisti Toronta Maple Leafs a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú prvý zápas novej sezóny NHL.

V zostave Montrealu nastúpi aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
09.10.2025 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
