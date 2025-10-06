Frustráciu vymenil za úsmev. Fehérváry sa vrátil späť do práce, velebil ho aj tréner

BRATISLAVA. Nová sezóna NHL už klope na dvere a tešia sa na ňu nielen fanúšikovia, ale aj samotní hráči.
Jedným z nich je bezpochyby aj Martin Fehérváry. Ten minulý ročník nedohral kvôli zraneniu, ktorého liečba sa natiahla až na celé leto.
Obranca Washingtonu sa vrátil do klubu frustrovaný, pretože stále cítil bolesť v kolene. Zámorskí lekári mu ale pomohli a Fehérváry stihol odohrať pred ostrým štartom aj dva prípravné zápasy. A ako sa mu darlo? „Bol výborný," zhodnotil tréner Capitals.
Do tradičného sumáru o najlepších Slovákoch v zahraničí sa museli dostať aj trojbodový Tomáš Tatar a dokonca až päťbodový Pavol Regenda.
V uplynulom týždni (29.9 - 5.10.) zaujali aj kapitán Vítkovíc Marek Hrivík, ktorý premenil v jednom zápase dva nájazdy, a takmer nepriestrelný brankár Adam Gajan.
Martin Fehérváry
Ak by ste sa spýtali Martina Fehérváryho, koľkokrát v minulej sezóne schytal pukom alebo hokejkou do tváre, len ťažko by to vedel spočítať.
Bol „železným" mužom Washingtonu, no v 81. zápase základnej časti si poranil meniskus v kolene. Rekonvalescencia bola dlhá a náročná. Ako povedal slovenský obranca, dala mu zabrať po fyzickej aj psychickej stránke.
Na zápasovú prax si musel počkať, dočkal sa až v samotnom závere prípravy. A aby toho nebolo málo, hneď po debute si mohol začať počítať prvé šrámy.
Pri štvrtkovej prehre 1:3 proti Bostonu utrpel poranenie na tvári po zásahu od brankára Joonasa Korpisala, odreninu na ramene a tiež „takmer zlomený" prst na ruke.
„Som späť v práci," hovoril s úsmevom po zámorské médiá. „Je to v poriadku, som s tým v pohode. Je to tak trochu moja hra. Hrám tvrdo, dostanem ranu alebo čokoľvek iné, znesiem to. Chcem urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol tímu."
VIDEO: Hit Martina Fehérváryho v zápase proti Bostonu
Hneď v prvom zápase strávil na ľade takmer 20 minút, z toho 2:47 v oslabení, čo bolo najviac z tímu. K obetavému výkonu pridal aj päť hitov.
„Myslím si, že vyzeral naozaj dobre. Kľúčové prvky Martyho hry, ktoré sledujete - teda jeho korčuľovanie, sila a fyzickosť, boli veľmi pôsobivé. Zvlášť vzhľadom na to, že dlhý, dlhý čas nehral," zhodnotil jeho výkon tréner Washingtonu Spencer Carbery.
Dôveru do Slováka vložil aj o dva dni neskôr. Washington vyhral 2:1 nad Columbusom a Fehérváry opäť patril medzi najlepších. Za takmer 23 minút si pripísal tri bloky a šesť hitov, najviac zo všetkých hráčov na ľade.
Tomáš Tatar
Špeciálny dres a gól ako z videohry. Tomáš Tatar sa po návrate do Európy naplno rozbehol a v posledných dvoch stretnutiach ukázal, prečo sa právom radí medzi hviezdy švajčiarskej ligy.
Stačí sa pozrieť na bodovanie Zugu, tímu, do ktorého prišiel zo zámoria. Tatar bol pred víkendovým dvojzápasom na čele produktivity, čo mu vynieslo honor špeciálneho dresu s názvom „top scorer", čo znamená hráč s najväčším počtom bodov.
V piatok pri výhre Zugu 4:2 nad Lausanne zaujal česko-slovenskou akciou, na konci ktorej sám bol.
Ešte väčšiu pozornosť si vyslúžil o deň neskôr. V back-to-back zápase na ľade Ajoie si pripísal exkluzívny gól, ktorý obletel internet, a pridal aj asistenciu. Pri výhre 1:3 nazbieral aj tri plusky.
VIDEO: Exhibičný gól Tomáša Tatara
Tatara zdobí na začiatku sezóny skvelá forma, v 11 zápasoch švajčiarskej National League má na svojom konte 13 bodov.
Pavol Regenda
Ak by bol niekde zverejnený príklad toho, ako v príprave NHL vygradovať svoje výkony, s cieľom udržať sa v prvom tíme, určite by tam mal byť zaradený Pavol Regenda.
Útočník San Jose dostal priestor v troch predsezónnych dueloch - v prvom nebodoval, v druhom skóroval a v treťom si pripísal až štyri asistencie. A všetky boli primárne. Sharks zdolali Vegas 4:1.
Minulý rok michalovský odchovanec neodohral v NHL ani jeden zápas, no teraz urobil všetko preto, aby sa udržal v prvom tíme. V troch zápasoch mal 5 bodov a stal sa tak najproduktívnejším Slovákom v príprave.
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Vegas
Lenže San Jose je klub s veľkým množstvom talentovaných mladíkov, ktorých dopĺňa skúsené jadro a miest pre „farmárov" je minimum.
A presne na to doplatil aj Regenda. V nedeľu ho klub umiestnil na waiver listinu a ak si ho v priebehu 24 hodín žiadny z tímov NHL nevyberie, bude smerovať opäť do AHL, kde začne nový ročník.
Adam Gajan
Dostať sa medzi stovku najlepších talentov univerzitnej ligy NCAA je mimoriadne náročné. Najmä odkedy v nej môžu pôsobiť aj hráči z prestížnych kanadských juniorských súťaží.
Slovensko však má v tejto elitnej spoločnosti svojho zástupcu – brankára Adama Gajana. Do rebríčka ho na 83. miesto zaradil Ryan Kennedy z The Hockey News.
„Gajan mal v Duluthe náročnú prvú sezónu, ale videli sme, že táto brankárska nádej Chicaga Blackhawks vedela byť v minulosti nezastaviteľná, tak jej dôverujte," napísal expert k 21-ročnému gólmanovi.
Gajan príslušnosť k elite zámorskej súťaže potvrdil už v prvých dvoch zápasoch. V prvom z nich zneškodnil 15 zo 16 striel hráčov Aljašky, v tom druhom identickému súperovi dovolil streliť rovnako iba jeden gól. O čisté konto prišiel len 16 sekúnd pred koncom duelu.
Jeho tím sa dvakrát radoval z výhry (5:1 a 4:1). Gajan má po skvelom úvode vynikajúcu percentuálnu úspešnosť zákrokov - 95,1 percent.
Marek Hrivík
Keď prišiel Marek Hrivík pred novou sezónou do Vítkovíc, okamžite bol zvolený za kapitána. Tím mu dal jasne najavo, že od neho očakáva líderské schopnosti.
Adaptácia na nové mesto a súťaž mu zabrala chvíľu času, no skúsený útočník v poslednom dvojzápase už naplno zabral a boli z toho dve cenné víťazstvá proti veľkým favoritom českej extraligy.
V piatok Vítkovice vycestovali do Třinca a zápas to bol ako na hojdačke. Mužstvo vedené Hrivíkom už v 4. minúte prehrávalo 0:2 a na začiatku 3. tretiny aj 2:4.
Lenže kontaktný gól na 3:4 strelil práve 34-ročný Slovák a to mal najväčšie chvíle ešte len pred sebou. Mužstvo z Ostravy dokázalo vyrovnať a duel dotiahlo až k samostatným nájazdom.
V prvej sérii skóroval za Třinec Libor Hudáček, za Vítkovice iba Hrivík. A kým Hudáček svoj druhý pokus nepremenil, Hrivík áno.
VIDEO: Marek Hrivík rozhodol o výhre Vítkovíc na ľade Třinca
„Viem, že je to veľké derby a dôležitý zápas pre všetkých, ktorí sme v klube. Třinec hrá super hokej, má tituly, vyhráva.
Čo som počul, je tu ťažké hrať a sám som sa o tom presvedčil. O to cennejšie sú body, ktoré si odvážame. Super tímové víťazstvo a ideme ďalej," hovoril po stretnutí Hrivík.
V nedeľu Vítkovice zdolali aj Pardubice (4:3) a Hrivík sa na výhre podieľal jednou asistenciou.