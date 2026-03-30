Prvý zápas, gól aj bitka. Energia Sýkoru je nákazlivá. Chromiak je v AHL najlepší od Tatara

Je ako motorová myš a v NHL zaujal okamžite po svojom príchode.
Adam Sýkora zažil týždeň, ktorý si bude dlho pamätať.
„Je ťažké ho nemať rád,“ hovoril o ňom tréner Mike Sullivan.
Keď je Sýkora na striedačke, len málokedy sedí. Väčšinou stojí, povzbudzuje a motivuje svojich spoluhráčov. Zdá sa, že jeho energia nemá hraníc.
To isté platilo na trestnej lavici. Nesedel, ale stál a bol stále v zápase.
„Tá energia, ktorú vyžaruje... On azda nemal zlý deň vo svojom živote,“ hovoril o ňom tréner Rangers. „Jeho energia je nákazlivá. Je veľmi ľahké fandiť mu.“
Slovenský útočník pútal pozornosť. V drese New Yorku Rangers debutoval v NHL, strelil prvý gól a v ďalšom zápase sa už aj pobil.
Do zoznamu najlepších piatich Slovákov v zahraničí počas uplynulého týždňa sa okrem Adama Sýkoru dostali ďalší dvaja hráči z NHL, jeden z AHL a jeden z českej extraligy.
Adam Sýkora
Adam Sýkora sa počas minulého týždňa dočkal viacerých prvenstiev. Najprv na ľade Toronta odohral svoj prvý zápas, potom strelil prvý gól proti Chicagu a pridal aj prvú bitku v stretnutí proti Floride.
V tomto dueli pridal aj svoj druhý gól v kariére.
„Nikdy nechcem meniť môj štýl hry. Chcem hrať jednoducho, dobre využívať hokejku pri napádaní,“ hovoril Sýkora. „Na striedačke budem stále žiť. To sú veci, ktoré chcem prinášať môjmu tímu.“
Prvýkrát sa presadil proti Chicagu. Jeho dobrá strela skončila za chrbtom brankára.
„Je to splnený sen. Videl som miesto pod vyrážačkou brankára, tak som tam skúsil trafiť a potom som bol taký nadšený, že ten pocit ani nedokážem opísať,“ povedal 21-ročný útočník.
Sýkora nastupuje v druhom útoku s olympijským víťazom Vincentom Trocheckom a krídelníkom Willom Cuyllem.
Tréner jeho energický prístup prirovnal ku psovi, ktorý beží za kosťou. Chválili ho aj viacerí spoluhráči. Do mužstva, ktoré je na dne Východnej konferencie, priniesol nové nadšenie.
"Každý deň je pre neho dobrý deň. Neviem, či kamera na neho ukazuje, keď dáme gól, ale on stojí, teší sa a motivuje každého,“ hovoril jeho spoluhráč Jonny Brodzinski.
Tretí duel v NHL odohral v nedeľu proti Floride. V zápase otvoril skóre, keď umiestnil strieľanú prihrávku Foxa do brány. Ešte predtým si pripísal aj prvú bitku. Jeho súperom bol skúsený Luke Kunin.
Pre Sýkoru to bola prvá bitka v živote.
„Nechcel som zhodiť rukavice,“ vysvetľoval. „Neviem, čo sa tam udialo, ale chcem priniesť maximum každý deň.“
Tréner Sullivan ho za bitku pochválil: „Keď hráte zápas s takou energiou a entuziazmom, raz za čas to upúta pozornosť súpera.“
Juraj Slafkovský
Dnešný (30. marca) narodeninový oslávenec počas minulého týždňa odohral štyri zápasy a získal v nich tri body.
Proti Caroline sa predviedol gólom a asistenciou, potom dvakrát nebodoval a nakoniec asistoval aj pri druhej výhre nad Carolinou počas toho istého týždňa.
Už 22-ročný Slafkovský tak uzavrel svoj bodový zisk pred dovŕšením tohto veku na 175 bodov, čo je rekord organizácie Canadiens.
V súčasnom ročníku má slovenský útočník 64 bodov v 73 zápasoch, čo je aj jeho osobný rekord.
„Klopem na dvere prvej tridsaťgólovej sezóny v kariére. Rád by som to dosiahol. Som blízko. Chýbajú mi dva góly. Spôsobom, akým hráme, verím, že tento cieľ splním," napísal vo svojom blogu.
Ešte väčšiu radosť mu však robia výkony mužstva.
Montreal vyhral päť zápasov v rade a vo Východnej konferencii mu patrí štvrté miesto. Svoj náskok pred prvým nepostupujúcim tímom zvýšil už na osem bodov.
Šimon Nemec
Rovnakú bilanciu ako Slafkovský mal počas uplynulého týždňa aj Šimon Nemec. Obranca New Jersey strelil gól a pridal dve asistencie.
Asistoval na ľade Dallasu a potom aj na ľade Nashvillu. Gól strelil doma proti Chicagu. Vyzerá to, že Blackhawks patria k jeho obľúbeným súperom. V ich prvom vzájomnom zápase tejto sezóny strelil hetrik.
New Jersey počas týždňa odohralo štyri zápasy a tri z nich vyhralo. Keď mal Nemec bod, darilo sa aj mužstvu.
Mladý obranca trávil počas uplynulého týždňa na ľade priemerne 17 minút a 21 sekúnd a bol až dvanástym najvyťažovanejším hráčom Devils. Spomedzi obrancov nehrával nikto menej.
Martin Chromiak
Martin Chromiak je najproduktívnejší Slovák v aktuálnej sezóne AHL. Na konte má už 49 bodov po 64 zápasoch a je 31. v produktivite celej ligy. Medzi strelcami mu s 24 gólmi patrí 19. miesto.
Jeho 49 bodov v základnej časti AHL je najlepším výkonom Slováka od roku 2013, keď mal rovnaký bodový zisk Tomáš Tatar v drese Grand Rapids.
Minulý týždeň odohral Chromiak tri zápasy a získal v nich tri body. Všetky však prišli v jednom zápase. Pri výhre Ontaria na ľade Tucsonu 3:2 strelil dva góly a na tretí prihral.
Pri oboch svojich góloch ukázal, že je kvalitným strelcom a brankára dokáže prekvapiť bez prípravy.
Chromiak sa stal prvou hviezdou zápasu.
„Myslím si, že hrám najlepšie, keď často strieľam,“ hovoril slovenský útočník, ktorý v tomto stretnutí ohrozil bránu súpera sedemkrát.
„Mal som príležitosti posielať to na bránku. Vždy keď mám možnosť, pošlem to tam. Dnes som dostával aj skvelé prihrávky,“ hodnotil duel.
Ontario je prvé v Pacifickej divízii AHL a zaistilo si už aj účasť v play-off.
Miloš Roman
V zámorí finišuje základná časť, ale v Európe sa už hrá play-off.
V českej extralige je tradičným mužstvom do vyraďovacích bojov Třinec. Nepretržitý víťaz z rokov 2019 až 2024 prešiel cez štvrťfinále ako nenasadený tím celkom poľahky.
S Hradcom Králové si poradil 4:1 na zápasy. Stretnutia boli vyrovnané, ale „oceliari“ potvrdili svoju skúsenosť.
„Třinecké kúzlo? Tímovosť,“ hovoril slovenský útočník Miloš Roman. „Bojujeme jeden za druhého, chceme, aby boli zápasy úspešné a prispôsobujeme sa tomu. Každý v tíme má svoju rolu, ktorú akceptuje.“
Posledný piaty zápas v sérii vyhrali třineckí hokejisti 3:2 po predĺžení. O rozhodujúci zásah sa postaral v 25. minúte predĺženia Miloš Roman a poslal svoj klub medzi najlepšiu štvorku.
Center tretieho útoku sa presadil v sérii až trikrát, z toho dvakrát počas minulého týždňa.
Okrem piateho duelu skóroval aj v druhom a treťom. V základnej časti dal v 52 stretnutiach päť gólov. Teraz sa počas jednej štvrťfinálovej série presadil trikrát.
V treťom zápase po peknej akcii s krajanom Hrehorčákom prekonali Škorvánka a v tom piatom si to zopakovali. Roman tečoval strelu Hrehorčáku za chrbát Škorvánka.
„Najprv som ani nevedel, že je to gól. Paťo Hrehorčák dostal puk pred bránku, bol som v súboji a trafilo ma to do nohy,“ opisoval situáciu Roman.
„Nezáleží však na tom, kto ho dal a ani ako padol, uľavilo sa nám, že sme to uzavreli.“
Třinec ešte svojho semifinálového súpera nepozná. Série Plzeň – Sparta Praha a Liberec – Karlove Vary rozhodne až zápas číslo sedem.