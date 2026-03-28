Sýkora gólom rozveselil celé mužstvo. Je ako pes, ktorý naháňa kosť, chválil ho tréner

Adam Sýkora v nočnom zápase strelil svoj prvý gól NHL a pomohol New Yorku Rangers k výhre nad Chicagom 6:1. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia.
“Nedokážem opísať ten pocit. Snažil som sa len oslavovať tak, ako som vedel. V stredu som hral prvý zápas, teraz som dal prvý gól," opisoval Sýkora.
"Vážim si každý moment tu a to, že môžem byť pri týchto chlapcoch a pomáhať im vyhrávať. Užívam si každú sekundu, ktorú tu môžem stráviť.”
Po jeho góle bolo cítiť veľkú radosť v celom mužstve. Na lavičke ho objímal Mika Zibanejad aj Vincent Trocheck a zo Sýkorových očí tiekli aj slzy.
Sýkora zvýšil v 29. minúte na 3:1 z pohľadu domácich, keď v prečíslení dvoch na jedného zakončil prihrávku Willa Cuylleho prudkou strelou k pravej žrdi.
Bola to jedna z jeho troch striel v zápase.
„Je to splnený sen. Videl som miesto pod vyrážačkou brankára, tak som tam skúsil trafiť a potom som bol taký nadšený, že ten pocit ani nedokážem opísať,“ povedal 21-ročný útočník.
„Užil som si ten moment a dúfam, že si podobných užijem ešte viac.“
Sýkora doniesol do mužstva, ktoré už stratilo šancu na play-off, novú energiu. Ocenil ju aj tréner Mike Sullivan:
„To, že nie je najväčší na ľade a aj napriek tomu je v každom súboji, len potvrdzuje, aký typ hráča je. Pripomína psa, ktorý naháňa kosť, a to za každého stavu.
Vždy odovzdá 110 percent, to sa nám na ňom páči. Predtým, než sme ho povolali do tímu, sme s ostatnými členmi realizačného tímu vždy vyzdvihovali jeho pracovnú morálku," dodal kormidelník Rangers.
Chválil ho aj spoluhráč Jonny Brodzinski:
"Každý deň je pre neho dobrý deň. Neviem, či kamera na neho ukazuje, keď dáme gól, ale on stojí, teší sa a motivuje každého."
Sýkora nastupoval opäť v druhom útoku s centrom Vincentom Trocheckom, odohral 13:56 min., na konte mal okrem gólu aj tri strelecké pokusy a jeden bodyček.
Zápas bol veľkou nádejou smerom do budúcnosti klubu. Okrem prvého gólu Sýkoru zaujali viacerí mladí hráči.
Brankár Dylan Garand zaznamenal vo svojom druhom zápase prvé víťazstvo v NHL s 27 úspešnými zákrokmi.
“Toto je niečo, čo si budem pamätať po zvyšok života. Som veľmi rád, že som to mohol zažiť s chalanom ako je Syky," hovoril brankár.
"Poznám ho veľmi dobre a môžem za všetkých hráčov Hartfordu povedať, že sme na neho veľmi hrdí a sme za neho šťastní. Zaslúžil si to. Je skvelý chalan, všetci ho máme radi. Je úžasné zdieľať tento moment s ním.”
Debut v noci absolvoval obranca Drew Fortescue, ktorý ho ozdobil jednou asistenciou. Útočník Jaroslav Chmelář takisto zaznamenal svoju prvú asistenciu.
Prví traja menovaní ešte pred týždňom neboli v tíme. Garand bol v noci prvou, Sýkora druhou a Fortescue treťou hviezdou zápasu.
„Vidíte to nadšenie, ktoré mladí chlapci priniesli do zostavy,“ tešil sa kouč Sullivan po najvyššom domácom víťazstve v prebiehajúcej sezóne pre Rangers, ktorí už nemôžu postúpiť do play off.
„Myslím si, že je to nákazlivé aj pre našich veteránov. Samozrejme, teším sa z chlapcov a som šťastný, že dosiahli tieto míľniky. Je skvelé vidieť novú pozitívnu energiu v tíme.“
Pre Adam Sýkoru to bol len druhý zápas v NHL. Debutoval v stredu na ľade Toronta. Jeho Rangers prehrali 3:4.
„Myslím, že už proti Torontu sa ukázal vo veľmi dobrom svetle. Všimol som si niekoľko nenápadných vecí," hovoril tréner Sullivan.
"Vedel skvelo zakryť puk pri mantineli a pomohol nám dostať sa z obranného pásma. Každý vidí jeho energiu pri napádaní, no ako krídlo aj popri mantineloch ukázal, že vie zvládnuť ťažké situácie. Ceníme si ho pre jeho prístup. Reakcia jeho spoluhráčov po góle hovorí za všetko."
New York je vo Východnej konferencii na poslednom 16. mieste a do konca sezóny mu ostáva odohrať deväť zápasov. Mužstvo z Madison Square Garden najbližšie nastúpi v nedeľu večer proti Floride.
