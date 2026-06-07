Desiata sezóna v pozícii asistenta trénera v domácej Nitre. Má zlato z Göteborgu

V pozícii asistenta hlavného trénera Erika Čaládiho bude v nasledujúcej sezóne v hokejovej Nitre aj naďalej pôsobiť Dušan Milo.
Pre nitrianskeho rodáka pôjde už o desiatu sezónu na striedačke majstrovského tímu.
Počas svojej trénerskej kariéry zaznamenal pod Zoborom úspechy v podobe šiestich cenných kovov – dvoch zlatých, troch strieborných a jednej bronzovej medaily.
Majster sveta z Göteborgu je na nitrianskej striedačke od sezóny 2016/2017, s krátkou prestávkou v ročníku 2018/2019. V budúcej sezóne tak pôjde o jeho jubilejnú, už desiatu sezónu v pozícii asistenta trénera.
Dušan Milo má za sebou bohatú hráčsku kariéru vo viacerých európskych súťažiach, najvýraznejšiu stopu zanechal v nemeckom Krefelde a švédskom tíme MODO Hockey.
Slovensko reprezentoval na olympijských hrách a troch majstrovstvách sveta, z ktorých si priniesol dve medaily, pričom v roku 2002 bol pri doteraz najväčšom úspechu v histórii slovenského reprezentačného hokeja v podobe zisku titulu majstra sveta.