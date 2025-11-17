    Je niekto v lepšej forme, pýta sa expert. Slovák robí veľké veci, je nezastaviteľný

    Šimon Nemec oslavuje víťazný gól v nájazdoch proti Washingtonu.
    Šimon Nemec oslavuje víťazný gól v nájazdoch proti Washingtonu. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|17. nov 2025 o 13:00
    Nemec by mohol byť hviezdou týždňa v NHL.

    NEWARK. Ak by sme vytvorili fiktívnu realitu, v ktorej by nehral Šimon Nemec za New Jersey, klub by z posledných troch zápasov prišiel až o päť bodov z možných šiestich. 

    Lenže Nemec za New Jersey v skutočnosti hrá a tieto body „vybavil". 

    Slovenský obranca najskôr zariadil päť sekúnd pred koncom riadnej hracej doby remízu proti New Yorku Islanders (2:3 pp), Chicagu pri výhre 4:3 po predĺžení strelil hetrik s víťazným gólom a proti Washingtonu premenil rozhodujúci nájazd (3:2 sn). 

    Nemec je najlepším Slovákom v zahraničí za uplynulý týždeň (10.11. - 16.11.). Okrem neho zaujali aj štvorbodový Oliver Okuliar či trojbodový Dávid Gríger.

    Do tradičného sumára sa dostali aj Filip Mešár a Kristián Pospíšil. 

    Top 5 Slovákov v zahraničí (10.11. - 16.11.).
    Top 5 Slovákov v zahraničí (10.11. - 16.11.).

    Šimon Nemec

    V priebehu týždňa sa stal z kritizovaného obrancu hrdina. Z hráča, ktorý dostával minimum priestoru, nehral presilovky a ani oslabenia, je prvá voľba trénera. 

    Šimon Nemec bol pri zraneniach troch dôležitých bekov New Jersey iba náhradou, no konečne ukazuje hviezdne momenty, ktoré sa od dvojky draftu očakávajú. 

    Prispel k tomu aj fakt, že tréner Sheldon Keefe mu viac verí, nasadzuje ho do špeciálnych formácií a v poslednom zápase proti Washingtonu dokonca aj do prvej presilovky. 

    Slovák sa za dôveru patrične odvďačuje. V troch zápasoch za týždeň nazbieral štyri góly.

    Nastrieľal prvý hetrik v kariére, ktorý bol v mnohých ohľadoch historický, a dvakrát rozhodol o výhre v predĺžení resp. v nájazdoch. 

    VIDEO: Prvý hetrik, Šimon Nemec sa zapísal do histórie

    V zámorí majú pre takéto momenty výraz clutch. Používa sa pre hráča, ktorý v rozhodujúcich momentoch dokáže spraviť niečo veľké. A Nemec to v poslednom týždni dokazuje. 

    Keď premenil rozhodujúci nájazd proti Washingtonu, legendárny obranca Devils Ken Daneyko, ktorý má v klube vyradené číslo, sa v prenose televízie MSG pýtal: „Kto má lepšiu formu ako Šimon Nemec?" 

    „Momentálne sa nedá zastaviť. Zostáva vám len dúfať, že ho aspoň udržíte pod kontrolou," dodal. 

    VIDEO: Víťazný nájazd v podaní Šimona Nemca

    S mimoriadne bohatými štatistikami by mohol ašpirovať na miesto medzi hviezdami týždňa v NHL. 

    Slovenského obrancu chvália naprieč zámorskými médiámi, hoci témou číslo jedna v tíme New Jersey je bizarné zranenie Jacka Hughesa. 

    Oliver Okuliar

    Na reprezentačnú prestávku odchádzal v dobrej forme, v troch zápasoch strelil dva góly. Počas Nemeckého pohára v troch zápasoch trikrát asistoval a zdá sa, že týždeň v slovenskom výbere mu prospel ešte viac. 

    Okuliar po návrate do Švédska nazbieral štyri body, jeho Skellefteå dvakrát vyhrala. 

    Hviezdou bol najmä vo štvrtok. Dvoma gólmi a asistenciou sa podieľal na debakli Timri (5:0). Bol ho plný ľad, okrem kanadských bodov si pripísal aj šesť trestných minút.

    Gólovú prihrávku zaznamenal aj v sobotu pri jasnom víťazstve 4:0 nad Djurgardenom. 

    Fanúšikovia klubu si Slováka obľúbili, označujú ho za výraznú posilu. V 20 zápasoch má na konte 14 bodov. Skellefteå je v ligovej tabuľke na treťom mieste. 

    Dávid Gríger

    Počas leta zmenil klub. Adresu v Karlových Varoch, kde pôsobil 10 rokov, vymenil za Mladú Boleslav. V úvode ročníka ho pribrzdilo zranenie ramena, no teraz pomaly, ale isto hľadá starú formu.

    „Je to pre mňa ťažšie, zápasy išli rýchlo za sebou. Chýba mi ešte zápasová prax a kondícia. Človek môže trénovať ako chce, ale zápas mu to jednoducho nenahradí," hovoril.

    Po uzdravení odohral deväť zápasov, získal v nich osem bodov. Posledné tri za uplynulý víkend. V piatok gólom a asistenciou režíroval triumf „bruslařov" 4:1 nad Olomoucom. 

    O dva dni neskôr pečatil presným zásahom do prázdnej bránky triumf Boleslavi (2:0) v derby nad Libercom. 

    Napriek tomu, že väčšiu časť aktuálnej sezóny vynechal kvôli zraneniu, patrí už teraz medzi piatich najproduktívnejších hráčov tímu. 

    Kristián Pospíšil

    V sumároch sme o ňom ešte počas tohto ročníka nepísali. Kristián Pospíšil podáva v drese Komety Brno často kolísavé výkony - dobrý zápas strieda horší. 

    Lenže v nedeľu ukázal, prečo patril medzi dôležité súčasti kádra pri vlaňajšej majstrovskej jazde. Vo vypätom zápase Komety proti Třincu (4:3) patril medzi najlepších. 

    Stretnutie odštartoval svojsky, dvojminútovým trestom za hrubosť. V 32. minúte ale asistoval na gól Liborovi Zábranskému a v tretej tretine strelil víťazný gól po chybe hostí. 

    VIDEO: Gól Kristiána Pospíšila proti Třincu

    „Bol som hladný po góle. Som veľmi rád, že mi to tam padlo. Hlavne aj za to, že som pomohol tímu zvíťaziť. Z osobného hľadiska si viac verím a je to na dobrej ceste k tomu, aby to tak bolo v každom zápase," uviedol Pospíšil.

    Výhru tiež oslávil po svojom, pred fanúšikmi urobil na ľade kotrmelec. 

    Filip Mešár

    Kým Nemec žiari v NHL, jeho rovesník a dobrý kamarát Filip Mešár sa o to isté snaží na farme Montrealu.

    Štart do sezóny mu vyšiel, no potom prišiel útlm. Nebodoval v siedmich zápasoch a atakoval osobne najhoršiu sériu bez výrazného zápisu do štatistík. 

    Smolu napokon pretrhol 9. novembra, skóroval do siete Belleville Senators. V uplynulom týždni zažil aj viacbodový zápas. 

    V noci na nedeľu pri výhre Lavalu 5:3 nad Hartfordom trikrát asistoval. Bol to jeho druhý trojbodový večer v AHL. Šikovného útočníka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.

    Ešte v ten istý deň slovenského času nastúpil na ďalší zápas. Laval síce zdolal Providence 2:0, no Mešár už nebodoval. 

