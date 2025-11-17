Je niekto v lepšej forme, pýta sa expert. Slovák robí veľké veci, je nezastaviteľný

NEWARK. Ak by sme vytvorili fiktívnu realitu, v ktorej by nehral Šimon Nemec za New Jersey, klub by z posledných troch zápasov prišiel až o päť bodov z možných šiestich.
Lenže Nemec za New Jersey v skutočnosti hrá a tieto body „vybavil".
Slovenský obranca najskôr zariadil päť sekúnd pred koncom riadnej hracej doby remízu proti New Yorku Islanders (2:3 pp), Chicagu pri výhre 4:3 po predĺžení strelil hetrik s víťazným gólom a proti Washingtonu premenil rozhodujúci nájazd (3:2 sn).
Nemec je najlepším Slovákom v zahraničí za uplynulý týždeň (10.11. - 16.11.). Okrem neho zaujali aj štvorbodový Oliver Okuliar či trojbodový Dávid Gríger.
Do tradičného sumára sa dostali aj Filip Mešár a Kristián Pospíšil.
Šimon Nemec
V priebehu týždňa sa stal z kritizovaného obrancu hrdina. Z hráča, ktorý dostával minimum priestoru, nehral presilovky a ani oslabenia, je prvá voľba trénera.
Šimon Nemec bol pri zraneniach troch dôležitých bekov New Jersey iba náhradou, no konečne ukazuje hviezdne momenty, ktoré sa od dvojky draftu očakávajú.
Prispel k tomu aj fakt, že tréner Sheldon Keefe mu viac verí, nasadzuje ho do špeciálnych formácií a v poslednom zápase proti Washingtonu dokonca aj do prvej presilovky.
Slovák sa za dôveru patrične odvďačuje. V troch zápasoch za týždeň nazbieral štyri góly.
Nastrieľal prvý hetrik v kariére, ktorý bol v mnohých ohľadoch historický, a dvakrát rozhodol o výhre v predĺžení resp. v nájazdoch.
VIDEO: Prvý hetrik, Šimon Nemec sa zapísal do histórie
V zámorí majú pre takéto momenty výraz clutch. Používa sa pre hráča, ktorý v rozhodujúcich momentoch dokáže spraviť niečo veľké. A Nemec to v poslednom týždni dokazuje.
Keď premenil rozhodujúci nájazd proti Washingtonu, legendárny obranca Devils Ken Daneyko, ktorý má v klube vyradené číslo, sa v prenose televízie MSG pýtal: „Kto má lepšiu formu ako Šimon Nemec?"
„Momentálne sa nedá zastaviť. Zostáva vám len dúfať, že ho aspoň udržíte pod kontrolou," dodal.
VIDEO: Víťazný nájazd v podaní Šimona Nemca
S mimoriadne bohatými štatistikami by mohol ašpirovať na miesto medzi hviezdami týždňa v NHL.
Slovenského obrancu chvália naprieč zámorskými médiámi, hoci témou číslo jedna v tíme New Jersey je bizarné zranenie Jacka Hughesa.
Oliver Okuliar
Na reprezentačnú prestávku odchádzal v dobrej forme, v troch zápasoch strelil dva góly. Počas Nemeckého pohára v troch zápasoch trikrát asistoval a zdá sa, že týždeň v slovenskom výbere mu prospel ešte viac.
Okuliar po návrate do Švédska nazbieral štyri body, jeho Skellefteå dvakrát vyhrala.
Hviezdou bol najmä vo štvrtok. Dvoma gólmi a asistenciou sa podieľal na debakli Timri (5:0). Bol ho plný ľad, okrem kanadských bodov si pripísal aj šesť trestných minút.
Gólovú prihrávku zaznamenal aj v sobotu pri jasnom víťazstve 4:0 nad Djurgardenom.
Fanúšikovia klubu si Slováka obľúbili, označujú ho za výraznú posilu. V 20 zápasoch má na konte 14 bodov. Skellefteå je v ligovej tabuľke na treťom mieste.
Dávid Gríger
Počas leta zmenil klub. Adresu v Karlových Varoch, kde pôsobil 10 rokov, vymenil za Mladú Boleslav. V úvode ročníka ho pribrzdilo zranenie ramena, no teraz pomaly, ale isto hľadá starú formu.
„Je to pre mňa ťažšie, zápasy išli rýchlo za sebou. Chýba mi ešte zápasová prax a kondícia. Človek môže trénovať ako chce, ale zápas mu to jednoducho nenahradí," hovoril.
Po uzdravení odohral deväť zápasov, získal v nich osem bodov. Posledné tri za uplynulý víkend. V piatok gólom a asistenciou režíroval triumf „bruslařov" 4:1 nad Olomoucom.
O dva dni neskôr pečatil presným zásahom do prázdnej bránky triumf Boleslavi (2:0) v derby nad Libercom.
Napriek tomu, že väčšiu časť aktuálnej sezóny vynechal kvôli zraneniu, patrí už teraz medzi piatich najproduktívnejších hráčov tímu.
Kristián Pospíšil
V sumároch sme o ňom ešte počas tohto ročníka nepísali. Kristián Pospíšil podáva v drese Komety Brno často kolísavé výkony - dobrý zápas strieda horší.
Lenže v nedeľu ukázal, prečo patril medzi dôležité súčasti kádra pri vlaňajšej majstrovskej jazde. Vo vypätom zápase Komety proti Třincu (4:3) patril medzi najlepších.
Stretnutie odštartoval svojsky, dvojminútovým trestom za hrubosť. V 32. minúte ale asistoval na gól Liborovi Zábranskému a v tretej tretine strelil víťazný gól po chybe hostí.
VIDEO: Gól Kristiána Pospíšila proti Třincu
„Bol som hladný po góle. Som veľmi rád, že mi to tam padlo. Hlavne aj za to, že som pomohol tímu zvíťaziť. Z osobného hľadiska si viac verím a je to na dobrej ceste k tomu, aby to tak bolo v každom zápase," uviedol Pospíšil.
Výhru tiež oslávil po svojom, pred fanúšikmi urobil na ľade kotrmelec.
Filip Mešár
Kým Nemec žiari v NHL, jeho rovesník a dobrý kamarát Filip Mešár sa o to isté snaží na farme Montrealu.
Štart do sezóny mu vyšiel, no potom prišiel útlm. Nebodoval v siedmich zápasoch a atakoval osobne najhoršiu sériu bez výrazného zápisu do štatistík.
Smolu napokon pretrhol 9. novembra, skóroval do siete Belleville Senators. V uplynulom týždni zažil aj viacbodový zápas.
V noci na nedeľu pri výhre Lavalu 5:3 nad Hartfordom trikrát asistoval. Bol to jeho druhý trojbodový večer v AHL. Šikovného útočníka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.
Ešte v ten istý deň slovenského času nastúpil na ďalší zápas. Laval síce zdolal Providence 2:0, no Mešár už nebodoval.