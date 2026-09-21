Obranca premenil dva nájazdy. Slovensko má v Poľsku nezvyčajného strelca

Druhá polovica septembra znamená pre hokejových fanúšikov koniec letnej pauzy. V zámorí prebieha príprava na NHL, európske ligy už odštartovali základnú časť.
V sezóne 2026/27 vám opäť budeme prinášať sumár zo seniorských súťaží prostredníctvom rubriky Top 5 Slovákov.
Vždy v pondelok vyberieme piatich slovenských hokejistov, ktorým sa počas uplynulého týždňa darilo najviac.
Skvelú formu má na začiatku nového ročníka Tomáš Tatar, ktorý dal vo švajčiarskej National League štyri góly v jednom zápase. Štyri body za týždeň získal prekvapivo aj obranca Třinca Patrik Koch.
Trojgólového strelca má Slovensko v Poľsku, skvelú premiéru v českej extralige zažil brankár Eugen Rabčan a viete, kto strelil prvý gól Montrealu v príprave?
Tomáš Tatar, EV Zug
Tomáš Tatar má 35 rokov. Štrnásť rokov hral v NHL, no štyri góly v jednom zápase strelil až teraz ako veterán vo Švajčiarsku.
V sobotu bol hlavnou postavou pri víťazstve Zugu na ľade Davosu 6:2. Prvé tri góly nastrieľal ešte skôr, než sa domáci prvýkrát presadili. Na čistý hetrik mu stačilo necelých 19 minút hry.
Skóre otvoril strelou švihom, ďalšie dva góly pridal netypicky strelami z prvej a štvrtý zásah pridal v závere do prázdnej bránky. Okrem štyroch gólov zaznamenal aj asistenciu pri štvrtom góle hostí.
„Už pred prvým gólom som mal dve šance. Niekedy vám nohy idú, cítite sa dobre. Mal som dobrý pohyb. Viac som sa tlačil do bránky, mal som veľa streleckých pozícií a popadalo to,“ povedal pre Denník Šport.
VIDEO: Zostrih zápasu Davos – Zug
Tatar bodoval už v prvom zápase na ľade Lausanne. Pri presvedčivom víťazstve 5:0 asistoval pri góle Andreasa Wingerliho.
Po dvoch stretnutiach má slovenský útočník šesť bodov za štyri góly a dve asistencie. V ligovej produktivite je na delenom prvom mieste.
Zug získal všetkých šesť možných bodov, nastrieľal jedenásť gólov a inkasoval iba dvakrát. V tabuľke je druhý za Zürichom, ktorý má odohratý o zápas viac.
Patrik Koch, Oceláři Třinec
Štyri body – nie v jednom zápase, ale počas jedného týždňa – zaznamenal prekvapivo aj Patrik Koch. Prekvapivo preto, že vlani dokázal počas celej základnej časti českej extraligy nazbierať osem bodov.
Slovenský obranca sa na nový ročník naladil už v poslednom prípravnom zápase. Pri výhre 6:3 nad Vítkovicami strelil gól a na ďalší prihral.
Formu si preniesol aj do súťaže. Bodoval vo všetkých troch zápasoch Třinca.
Proti Karlovým Varom a Plzni zaznamenal po jednej asistencii, v prestrelke proti Komete Brno, ktorú Oceláři vyhrali 6:5, prihral na dva góly. Pri víťazstvách nad Karlovými Varmi 2:0 a Plzňou 3:2 mal navyše asistencie pri víťazných zásahoch.
VIDEO: Kochova asistencia pri výhre nad Plzňou (od 0:17)
Po troch kolách má Koch na konte štyri asistencie a už polovicu bodov, ktoré získal počas celej minulej základnej časti. Vtedy odohral 41 zápasov s bilanciou 1+7.
Výborný štart vidieť aj v ligových štatistikách. Koch je so štyrmi asistenciami na čele medzi nahrávačmi českej extraligy a v produktivite sa drží v najlepšej desiatke. K tomu má päť plusových bodov, čo ho radí medzi najlepších hráčov súťaže aj v hodnotení plus/mínus.
Darí sa aj celému Třincu. Oceláři zvládli všetky tri úvodné zápasy, získali plný počet deväť bodov a vedú tabuľku Tipsport extraligy.
Emil Bagin, JKH GKS Jastrzebie
Do zostavy piatich najlepších Slovákov uplynulého týždňa sa dostal aj obranca z poľskej ligy. Emil Bagin dokázal v troch zápasoch trikrát skórovať.
Jeho tím pritom nezačal sezónu vôbec dobre. Jastrzebie v prvom kole prehralo v Toruni vysoko 0:8 a následne podľahlo Bytomu 1:2. Jediný gól svojho tímu v druhom zápase strelil práve Bagin, ktorý v tretej tretine premenil trestné strieľanie.
Ešte výraznejšie sa ukázal o dva dni neskôr v Krakove. Jastrzebie potrebovalo po dvoch prehrách prvé body a Bagin zariadil prakticky všetko podstatné.
Pri víťazstve 2:0 nad Cracoviou strelil oba góly hostí. Najskôr opäť premenil trestné strieľanie, druhý zásah pridal v presilovej hre tvrdou strelou od modrej čiary.
VIDEO: Zostrih zápasu Cracovia – Jastrzebie
Jastrzebie tak získalo prvé víťazstvo v sezóne a klub po zápase označil za hlavných hrdinov práve Bagina spolu s brankárom Kacprom Michalským, ktorý udržal čisté konto.
Pre slovenského obrancu pritom nie je ofenzívna hra ničím novým. V Poľsku si za posledné roky vybudoval povesť obrancu, ktorý dokáže pomôcť v presilovke, podporiť útok a nebojí sa ani technických riešení.
Bagin je odchovancom Dubnice a v slovenskej extralige si zahral za Žilinu, Liptovský Mikuláš, Poprad, Trenčín aj Zvolen. Časť kariéry strávil vo Francúzsku, kde pôsobil najmä v Nice.
Do Poľska zamieril v roku 2022. Najskôr obliekal dres GKS Tychy a o rok neskôr prestúpil do JKH GKS Jastrzebie. V aktuálnej sezóne tak pôsobí v Poľsku piaty rok a štvrtý za sebou v drese Jastrzebia.
V klube sa postupne vypracoval medzi lídrov obrany. Aj v minulej sezóne bol s 28 bodmi za päť gólov a 23 asistencií najproduktívnejším obrancom mužstva.
Teraz začal ešte výraznejšie. Po troch kolách má na konte tri góly a patrí medzi najlepších strelcov celej poľskej súťaže. Medzi obrancami zatiaľ nemá v počte presných zásahov konkurenciu.
Juraj Slafkovský, Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský vstúpil do prípravy na novú sezónu gólom. V prvom prípravnom zápase Montrealu proti Torontu otvoril skóre už po necelých piatich minútach, keď pred bránkou tečoval strelu Lukea Mittelstadta od modrej čiary. Canadiens napokon vyhrali 4:3 po predĺžení.
Slovenský útočník nastúpil v druhej formácii s Ivanom Demidovom a Oliverom Kapanenom. Trojica patrila počas zápasu k najlepším útokom Montrealu a Slafkovský si spoluprácu pochvaľoval.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti Torontu
„Myslím si, že už celkom poznám spôsob, akým hrá, a viem, čo chce urobiť. Mám pocit, že práve preto nám to spolu funguje, pretože dokážeme predvídať,“ povedal o Demidovovi.
Slafkovský v zápase nastrelil aj žŕdku a celkovo mal sedem streleckých pokusov. Jeho výkon zaujal aj novinára Stu Cowana, ktorý počas stretnutia napísal, že „Slafkovský sa skutočne zmenil na beštiu“.
Tréner Martin St. Louis v kempe rozdelil osvedčenú formáciu Slafkovský – Suzuki – Caufield a slovenského útočníka presunul k Demidovovi a Kapanenovi. Už prvý zápas ukázal, že táto kombinácia môže fungovať veľmi dobre, podobne ako v minulej sezóne.
Eugen Rabčan, Kometa Brno
Eugen Rabčan sa dostal do výberu ako jediný brankár, hoci v českej extralige odchytal iba jeden zápas.
Dvadsaťpäťročný brankár bol v minulej sezóne oporou Banskej Bystrice a po jej skončení ho vybrali aj do All-Star tímu Tipsport ligy. V lete sa rozhodol posunúť o úroveň vyššie a podpísal zmluvu s Kometou Brno.
Začiatok nového angažmánu však ukázal, že miesto v bránke českého veľkoklubu nebude mať zadarmo.
Kometa vstúpila do sezóny s tromi brankármi a zo siedmich prípravných zápasov dostal Rabčan príležitosť iba v jednom. Aby získal zápasovú prax, poslali ho tréneri na začiatku ročníka do Přerova z druhej najvyššej Maxa ligy.
Ani tam nezačal ideálne. Proti rezervnému tímu Pardubíc inkasoval trikrát a Přerov prehral 1:3.
„Tréneri ma pripravovali, že to môže byť naozaj všelijaké a že musím byť trpezlivý. Chcel som sa hlavne sústrediť na svoje psychické nastavenie, aby som neprepadal depresii, hoci, samozrejme, každý chce hrať,“ povedal pre iDNES.cz.
Šance v drese Komety sa napokon dočkal v nedeľu proti Hradcu Králové. Svoj extraligový debut premenil na jeden z najlepších brankárskych výkonov kola.
VIDEO: Zostrih zápasu Kometa Brno - Hradec Králové
Začiatok duelu bol pritom náročný. Už po 115 sekundách ho prekonal Aleš Jergl a hostia následne pokračovali v tlaku. Hradec vyslal na Rabčanovu bránku celkovo 33 striel, ďalší puk však už za jeho chrbát neprešiel.
„Hneď vám napadne, že príde ešte jeden a čo potom? Našťastie tam bola vzápätí veľká šanca a tú som chytil. Zdvihlo mi to sebavedomie, chalani mi pomáhali pred bránkou a od druhej tretiny to bolo super. Chytil som svoju flow a nepremýšľal som nad tým, že by sa niečo malo pokaziť,“ opisoval.
Kometa otočila zápas a zvíťazila 3:1. Rabčan zlikvidoval 32 z 33 striel, dosiahol úspešnosť 96,97 percenta a organizátori ho vyhlásili za najlepšieho hráča domácich.
Zaujímavosťou je, že na druhej strane stál ďalší slovenský brankár Stanislav Škorvánek. Ten chytil 17 z 20 striel.
Rabčan už pri premiére pocítil rozdiel medzi slovenskou a českou najvyššou súťažou.
„Hovorí sa, že lepšia liga prináša menej chýb. A bolo to vidieť. Je tu aj menej gólových šancí a keď prídu, hráči ich využijú,“ povedal.