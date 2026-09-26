ONLINE: Vlci Žilina - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC Košice dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
26.09.2026 o 19:00
5. kolo
Vlci Žilina
2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
54' minúta
Prebiehajúci
Košice
Prehľad
Góly a asistencie: 23. Čajkovský, 35. Hecl (Miller, Vajko) – 42. Dakhnovsky (Havrila). Rozhodca: Krajčik, Čahoj – Tichý, Hercog. Diváci: 3645.
Prenos
53:17
Vhadzovanie po ľavej ruke Jaroslava Janusa.
53:03
Zápas má stále obrovské tempo, napriek tomu, že oba tímy majú v nohách aj zápasy zo včera.
52:26
Košice sú pri puku a okamžite sa hrnú do útočného pásma.
51:52
Búrka nevôle žilinských divákov je po neuznanom góle skutočne obrovská.
51:16
Vlci Žilina dali gól! Gól však napokon po posúdení videa nie je uznaný!
51:10
Čajkovský pálil od modrej čiary, Riečický jeho pokus vyrazil.
50:48
Výbornú prihrávku pre žilinskú bránku dostal z pravej strany útočník Košíc Patrik Lamper, ktorý zakončoval z prvej. Puk z jeho hokejky si však cestu do Janusovej siete nenašiel.
50:01
Máme za sebou polovicu tretej tretiny, stav zápasu je 2:1 v prospech žilinských Vlkov.
49:40
Žilinskí ultras teraz popevkom "Povstaň, ak si Žilinčan" doslova postavili celý štadión na nohy.
49:05
Zápas má pod Dubňom stále mimoriadne vysoké tempo a dovolím si povedať, že záverečné minúty tretej tretiny budú ešte poriadne zaujímavé.
48:12
Chyba obrancu hostí na útočnej modrej čiare, kde mu Marek Hecl vypichol puk a snažil sa o únik, nemal však dostatok fyzických síl.
47:59
Košice stále kombinujú v útočnom pásme.
47:38
Košice zavreli Žilinu v jej obrannom pásme, hostia z východu sa veľmi snažia o vyrovnanie.
47:05
Dnešné stretnutie sleduje 3645 divákov.
46:53
Domáci v plnom počte.
46:45
Ďalší puk končí za bránkou Košíc.
46:16
Košice zakladajú ďalšiu útočnú akciu z hĺbky vlastného obranného pásma.
45:26
Žilina sa v týchto momentoch výborne bráni a vyhadzuje puk až ku bránke súpera.
45:01
Máme za sebou úvodných 5 minút tretej tretiny, Žilina vedie nad Košicami 2:1.
44:53
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Andrej Štefánik – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Andrej Štefánik – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
43:36
Košičanom vlial vstrelený gól novú energiu do žíl a v týchto momentoch je ich doslova plný ľad.
42:32
Ďalšia strela hostí z otočky z pravého kruhu, tentoraz bol Janus pozorný.
41:41
Košice dali gól! Ale pozor, hosťom sa podarilo vsietiť kontaktný gól, pretože z pravého kruhu strelou švihom mieril absolútne presne OLEKSII DAKHNOVSYI. Asistencia: Havrila.
41:22
Jeden z hráčov Košíc sa dostal do kontaktu s Jaroslavom Janusom v bránkovisku, žilinský brankár končí na ľade, hra je prerušená.
41:09
Lamper pred bránkou Žiliny snáď s tromi dorážkami, prepasírovať puk za Janusa sa mu však nepodarilo.
41:07
Domáci v plnom počte.
40:58
Košice zvierajú Žilinu v obrannom pásme.
40:25
Bírešova delovka spoza ľavého kruhu mierila nad Janusovu bránku.
40:01
Úvodné buly tretej tretiny patrí hokejistom Košíc.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po druhej tretine vedie Žilina nad Košicami 2:0, záverečná časť zápasu sa začne približne o 20:42.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:54
Ďalšia strela Košíc, tentoraz z ľavého kruhu, puk končí v moci Jaroslava Janusa.
39:26
Strelu hostí z pravého kruhu obetavo zblokoval jeden zo žilinských obrancov.
39:07
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Andrej Štefánik.
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Andrej Štefánik.
39:01
Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
38:25
Hostia stiahli puk za svoju bránku, Žilinčania im však robia problémy vysokým napádaním.
37:50
Hra sa sťahuje znovu pred bránku Jaroslava Janusa, vhadzovať sa bude po ľavej ruke žilinského brankára.
37:25
Žilinčania sa však výborne bránia, obrovské penzum práce pred Janusom odvádza pre Vlkov obrovitý Michal Čajkovský.
36:52
Hostia z východu našej krajiny sa po pravom krídle dostali do útočného pásma, následne sa snažia kombinačne dostať do zakončenia.
36:05
Po ďalšej strele Žilinčanov sa niektorí z prítomných fanúšikov už tešili z puku v košickej sieti, no Riečický si pripisuje ďalší pohotový zákrok na svoje konto.
35:58
Jeden z domácich hokejistov sa mohol rútiť sám na bránku hostí, skvelý obranný zákrok však predviedol košický bek Mislav Rosandić.
35:26
Košice kombinujú v útočnom pásme.
35:01
Začalo sa posledných 5 minút druhej tretiny, Žilina vedie nad Košicami 2:0.
34:03
Vlci Žilina dali gól! Žilinčania zakombinovali v útočnom pásme, z ľavej strany vystrelil MAREK HECL a puk končí v Riečického sieti! Asistencie: Miller, Vajko.
33:52
Ďalšia strela Vlkov, tentoraz spoza kruhov mieril Marek Hecl do ľavého ramena Dominika Riečického.
33:07
Ďalšia obrovská šanca Žiliny, prihrávku z pravej strany dostal na ľavé krídlo Brant Harris, ale jeho strelu Riečický skvelé vyrazil!
32:51
Reklamná prestávka.
32:32
Zápas však má stále výborné tempo a spád, dnes to má v Žiline grády.
31:52
Obrovská šanca hostí, po skončení hry v oslabení sa práve vylúčený Havrila dostal do úniku, no jeho nájazd Jaroslav Janus bravúrne zneškodnil!
31:36
Domáci v plnom počte.
31:09
Vlci sú znovu nasťahovaní v útočnom pásme.
30:52
Košice sa výborne bránia a posielajú puk cez všetky čiary.
30:26
Žilinčania sú rozostavení v útočnom pásme, výsledkom je delovka od modrej čiary, ktorý ale opečiatkovala mantinel za košickou bránkou.
30:01
Polovica zápasu je v Žiline za nami, Vlci vedú nad Oceliarmi 1:0 a hrajú presilovú hru.
29:36
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Matúš Havrila – 2 min., hákovanie.
Matúš Havrila – 2 min., hákovanie.
29:30
Výborný zákrok si na svoje konto pripisuje Janus po zakončení Mikúša.
29:11
Domáci v plnom počte.
28:49
Košická presilovka sa kráti, hostia v nej zatiaľ nič zaujímavé nevymysleli.
28:30
Žilinčania získali puk v obrannom pásme, následne ho nahodili za bránku Riečického a získavajú tak cenné sekundy v oslabení.
27:39
Puk je za bránkou hostí, odkiaľ Košičania zakladajú útočnú akciu.
27:11
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Peter Galamboš – 2 min., podrazenie.
Peter Galamboš – 2 min., podrazenie.
27:10
Vhadzovanie po ľavej ruke žilinského brankára Jaroslava Janusa.
26:29
Nuž ale Košice sú v druhej časti zápasu výrazne aktívnejšie a nebezpečnejšie než v prvej tretine, Jaroslav Janus sa v týchto momentoch vôbec na nudu nemôže sťažovať.
26:15
Reklamná prestávka.
26:12
Patrik Lamper na útočnej modrej stratil puk, Žilinčania však namiesto kontry volili striedanie.
25:36
Hostia však rozhodne nakopli svoje útočné motory a kombinujú v útočnom pásme.
25:01
Úvodných 5 minút druhej tretiny je za nami, Žilina vedie vďaka gólu Michala Čajkovského nad Košicami 1:0.
24:16
Výborný zákrok si pripisuje aj žilinský brankár Jaroslav Janus, ktorý si tak vyslúžil potlesk od žilinských tribún.
23:16
Zápas má aj v druhej tretine výborné tempo a spád, vstrelený gól duelu jednoznačne pomohol.
22:35
Vhadzovanie po ľavej ruke košického brankára.
22:16
Vlci Žilina dali gól! Tesne nad kruhmi sa v útočnom pásme oprel do strely MICHAL ČAJKOVSKÝ a prestrelil Dominika Riečického! Reprezentačný obranca Slovenska si tak otvára strelecké skóre v drese Žiliny! Bez asistencií.
22:02
Žilinčania kombinujú v útočnom pásme.
21:39
Pekný útok Vlkov po ľavej strane potiahol Marek Hecl, jeho strelu do ľavého horného rohu bránky však vyrazil Riečický špičkou lapačky.
20:50
Pomer striel po prvej tretine je 13:11, na žilinské pomery je to nezvyčajne vyrovnané.
20:26
Prvá strela v tretine však patrí Žilinčanom, Riečický bol pozorný.
20:01
Úvodné buly druhej tretiny patrí hokejistom Košíc.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine máme v Žiline stav zápasu 0:0. Druhá tretina začne približne o 19:52.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:36
Ďalšia žilinská šanca v závere zápasu, Harris však pred bránkou súpera netrafil puk ideálne.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:52
Tomáš Vajko pálil od modrej čiary nad bránku Dominika Riečického.
18:05
Nahodený puk hostí končí v lapačke Jaroslava Janusa.
17:26
Nahodený puk od Košičanom končí na ochrannej sieti nad žilinskou bránkou.
16:53
Nasleduje reklamná prestávka.
16:42
Domáci Vlci zakombinovali v útočnom pásme, puk končí v lapačke Riečického a následne vzniká pred bránkou Košíc menšia šarvátka.
16:05
Hostia v útočnom pásme srdnato bojujú o každý centimeter ľadovej plochy.
15:42
Gól sme síce v Žiline nevideli, ale napriek tomu vidíme zaujímavý zápas a fanúšikovia na tribúnach sa rozhodne nenudia.
15:04
Domáci v plnom počte.
15:01
Začalo sa posledných 5 minút prvej tretiny, stav zápasu je stále 0:0.
14:49
Žilinčania vyhodili puk cez všetky čiary a zdá sa, že túto hru v oslabení zvládnu bez inkasovaného gólu.
14:27
Hostia sa znovu nedokázali v presilovej hre natrvalo usadiť v útočnom pásme.
14:06
Vhadzovanie po ľavej ruke Dominika Riečického.
13:52
Košice sa síce dostali do útočného pásma, ale pomerne rýchlo stratili puk.
13:25
Žilinčania sa hneď v úvode oslabenia výborne bránia a posielajú puk až ku bránke hostí.
13:04
Vylúčenie v tíme Vlci Žilina:
Michal Juščák – 2 min., faul kolenom.
Michal Juščák – 2 min., faul kolenom.
13:04
Nasleduje reklamná prestávka.
12:06
Košice vo vlastnom obrannom pásme získali puk a navyše budú hrať presilovú hru.
11:22
Tretia formácia Košíc si nerozumela v kombinácii v útočnom pásme, Žilinčania získali puk ale okamžite korčuľujú striedať.
10:42
Vhadzovanie po pravej ruke Dominika Riečického, puk patrí následne Oceliarom z Košíc.
10:01
Polovica prvej tretiny je minulosťou, pod Dubňom sme však gól zatiaľ nevideli.
09:05
Košice sa vyrútili do prečíslenia 3 na 2, skvelý obranný zákrok však predviedol Kamil Walega, ktorý jedným dotykom puku nielenže ukončil akciu hostí, ale zároveň aj založil akciu Žiliny.
08:57
Hostia v plnom počte.
08:55
Puk je opäť pri bránke Jarislava Janusa.
08:22
Košice sú stále pod tlakom, no v tomto momente sa im podarilo vyhodiť puk až za Janusovu bránku.
07:59
Žilina počas presilovky stále v obrovskom tlaku.
07:22
Vlci sú usadení v útočnom pásme a snažia sa nájsť recept na košickú obranu.
06:57
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Theo Kiss – 2 min., sekanie.
Theo Kiss – 2 min., sekanie.
06:49
Košický obranca Martin Bučko sa oprel do strely od modrej čiary, jeho projektil však minul priestor troch tyčí Janusovej bránky.
06:31
Vhadzovanie v strednom pásme, bližšie k bránke hostí z Košíc.
06:21
Nasleduje reklamná prestávka.
06:05
Rýchla akcia Žiliny po ľavom krídle, kde sa do zakončenia dostal exkošický Peter Repčík, s jeho strelou si však Dominik Riečický bez problémov poradil.
05:46
Pred bránkou Žiliny operovali Jellúš a Panasenko, Janus však výborne čítal hru a puk radšej skryl do svojej lapačky.
05:32
Domáci Vlci stiahli puk zo stredného pásma za vlastnú bránku a striedajú počas hry.
05:01
Máme za sebou úvodných 5 minút prvej tretiny, Žilina hrá na domácom ľade s Košicami nerozhodne 0:0.
04:42
Ďalšia akcia Žiliny, z medzikružia pálil Ritchie, ale zatiaľ ani on nemieril presne.
03:48
Z pravej strany pálil exŽilinčan v službách Košíc Patrik Rogoň, Janus si však s jeho pokusom bez problémov poradil.
03:26
Žilinskí fanúšikovia ženú svojich miláčikov do útoku, no tí sa budú musieť tentoraz brániť.
02:58
Zápas má v Žiline od úvodu výborné tempo a spád.
02:12
Hosťujúci Jellúš sa z ľavej strany snažil natlačil pred žilinskú bránku, pokĺzol sa však a skončil v mantineli za Janusovou bránkou.
01:39
Prvý útok hostí z východu republiky, pred bránkou Vlkov však výborne vyčistil priestor Michal Čajkovský.
01:20
Žilinčania sú pri chuti a na Riečického bránku smerovala ďalšia strela, aj táto však bola nepresná.
00:42
Žilinčania sa krátko po začiatku zápasu dostali do prvej šance, no Riečický nemusel zasahovať. Následne smeroval na košickú bránku nahodený puk, ktorý gólman hostí skryl vo svojej lapačke a prerušil hru.
00:01
Úvodné buly zápasu patrí hokejistom Žiliny.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Vlci Žilina: Janus (Košarišťan) – Gachulinec, Čajkovský, Korenčík, Gajdoš, Vajko, Miller, Holenda – Török, Walega, Hecl – Ritchie, Harris, Koyš – Vašaš, Repčík, Dej – Juščák, Galamboš, Štefánik.
Tréner: Milan Bartovič
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Šedivý, Dakhnovsky, Deyl, Bartoš, Eperješi – Mikúš, Jellúš, Panasenko – Liščinský, J. Baláž, Bíreš – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, Eliaš, Timko.
Tréner: Dan Ceman
Rozhodca: Krajčik, Čahoj – Tichý, Hercog.
Vlci Žilina: Janus (Košarišťan) – Gachulinec, Čajkovský, Korenčík, Gajdoš, Vajko, Miller, Holenda – Török, Walega, Hecl – Ritchie, Harris, Koyš – Vašaš, Repčík, Dej – Juščák, Galamboš, Štefánik.
Tréner: Milan Bartovič
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Šedivý, Dakhnovsky, Deyl, Bartoš, Eperješi – Mikúš, Jellúš, Panasenko – Liščinský, J. Baláž, Bíreš – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, Eliaš, Timko.
Tréner: Dan Ceman
Rozhodca: Krajčik, Čahoj – Tichý, Hercog.
Hokejová Žilina sa dnes večer môže tešiť na jeden z najzaujímavejších zápasov úvodu novej sezóny Tipsport ligy. Vlci Žilina privítajú v sobotu 26. septembra od 19:00 v žilinskej Tipsport aréne HC Košice a proti sebe sa postavia dva tímy, ktoré vstúpili do ročníka 2026/2027 vo veľmi dobrej forme.
Žilinčania začali sezónu tromi presvedčivými víťazstvami. Doma zdolali Trenčín 5:2, zo Spišskej Novej Vsi si odviezli vysokú výhru 7:2 a následne si pred vlastnými fanúšikmi poradili s Prešovom 5:2. Prvú stratu bodov zaznamenali až v piatok večer na ľade Nitry, kde prehrali 1:3. Po štyroch dueloch tak majú bilanciu troch víťazstiev a jednej prehry, deväť bodov a veľmi dobré skóre 18:9. V priemere teda Vlci nastrieľali 4,5 gólu na zápas a inkasovali iba 2,25.
Pre Vlkov bude navyše dnešný duel poriadnou skúškou fyzických síl. Od náročného piatkového stretnutia v Nitre ich delí iba približne 24 hodín. Rovnakú situáciu však majú aj Košičania, ktorí v piatok odohrali domáci zápas proti Popradu a zvládli ho výsledkom 6:3. Oceliari v ňom ukázali predovšetkým mimoriadne nebezpečné presilové hry – zo siedmich popradských vylúčení dokázali vyťažiť štyri góly. Dvakrát skóroval Patrik Lamper a výraznú úlohu zohrali aj Tomáš Jurčo, Mário Lunter či obranca Mislav Rosandič.
Košice majú pred dnešným stretnutím odohraných päť zápasov. Sezónu otvorili víťazstvom 4:1 nad Prešovom, následne uspeli 2:1 po predĺžení na ľade majstrovskej Nitry a vyhrali 4:3 na Slovane. Prvú prehru utrpeli práve v odvete so Slovanom, ktorému doma podľahli 2:4, no už o dva dni neskôr odpovedali spomínaným triumfom 6:3 nad Popradom. Ich celkové skóre z týchto piatich stretnutí je 18:12 a získali 11 bodov.
Zaujímavé bude sledovať najmä súboj žilinskej ofenzívy s kvalitným a skúseným kádrom Oceliarov. Vlci počas prvých štyroch kôl ukázali, že dokážu vytvárať tlak a premieňať ho na vysoký počet gólov, pričom v troch víťazných stretnutiach nastrieľali spolu až 17 gólov. Košice však disponujú mužstvom s množstvom skúseností a veľkou pozornosť vzbudzuje návrat Tomáša Jurča. Tridsaťtriročný útočník má za sebou 221 zápasov základnej časti NHL a ďalšie štarty v play-off, pričom po dlhých rokoch v zahraničí sa pred touto sezónou vrátil do košického dresu.
Dnešný zápas má zaujímavý náboj aj vzhľadom na minulosezónne vzájomné súboje. Hneď prvé stretnutie Žiliny s Košicami v ročníku 2025/2026 prinieslo v žilinskom prostredí presvedčivé víťazstvo Vlkov 5:2. Pred 3 122 divákmi vtedy Žilina viedla po dvoch tretinách 3:1 a v záverečnej časti pridala ďalšie dva góly.
Veľkou témou dnešného večera môže byť efektivita špeciálnych formácií. Košice v piatok proti Popradu dokonale ukázali, ako dokážu trestať nedisciplinovanosť súpera, keď využili štyri presilové hry. Žilina si preto proti Oceliarom bude musieť dávať veľký pozor na zbytočné vylúčenia. Na druhej strane Vlci už v úvode sezóny ukázali veľkú útočnú silu a pred vlastným publikom nastrieľali Trenčínu aj Prešovu po päť gólov.
V Tipsport aréne sa tak črtá atraktívny súboj dvoch mužstiev s veľmi vydareným vstupom do sezóny. Žilina bude chcieť okamžite reagovať na prvú prehru ročníka a nadviazať na dve domáce päťgólové predstavenia, zatiaľ čo Košice prichádzajú povzbudené šiestimi gólmi proti Popradu. Oba tímy navyše nastúpia druhý deň po sebe, takže s pribúdajúcimi minútami môže byť dôležitá aj šírka kádra a hospodárenie so silami. Úvodné buly zápasu Vlci Žilina – HC Košice je na programe dnes o 19:00 v žilinskej Tipsport aréne.
Žilinčania začali sezónu tromi presvedčivými víťazstvami. Doma zdolali Trenčín 5:2, zo Spišskej Novej Vsi si odviezli vysokú výhru 7:2 a následne si pred vlastnými fanúšikmi poradili s Prešovom 5:2. Prvú stratu bodov zaznamenali až v piatok večer na ľade Nitry, kde prehrali 1:3. Po štyroch dueloch tak majú bilanciu troch víťazstiev a jednej prehry, deväť bodov a veľmi dobré skóre 18:9. V priemere teda Vlci nastrieľali 4,5 gólu na zápas a inkasovali iba 2,25.
Pre Vlkov bude navyše dnešný duel poriadnou skúškou fyzických síl. Od náročného piatkového stretnutia v Nitre ich delí iba približne 24 hodín. Rovnakú situáciu však majú aj Košičania, ktorí v piatok odohrali domáci zápas proti Popradu a zvládli ho výsledkom 6:3. Oceliari v ňom ukázali predovšetkým mimoriadne nebezpečné presilové hry – zo siedmich popradských vylúčení dokázali vyťažiť štyri góly. Dvakrát skóroval Patrik Lamper a výraznú úlohu zohrali aj Tomáš Jurčo, Mário Lunter či obranca Mislav Rosandič.
Košice majú pred dnešným stretnutím odohraných päť zápasov. Sezónu otvorili víťazstvom 4:1 nad Prešovom, následne uspeli 2:1 po predĺžení na ľade majstrovskej Nitry a vyhrali 4:3 na Slovane. Prvú prehru utrpeli práve v odvete so Slovanom, ktorému doma podľahli 2:4, no už o dva dni neskôr odpovedali spomínaným triumfom 6:3 nad Popradom. Ich celkové skóre z týchto piatich stretnutí je 18:12 a získali 11 bodov.
Zaujímavé bude sledovať najmä súboj žilinskej ofenzívy s kvalitným a skúseným kádrom Oceliarov. Vlci počas prvých štyroch kôl ukázali, že dokážu vytvárať tlak a premieňať ho na vysoký počet gólov, pričom v troch víťazných stretnutiach nastrieľali spolu až 17 gólov. Košice však disponujú mužstvom s množstvom skúseností a veľkou pozornosť vzbudzuje návrat Tomáša Jurča. Tridsaťtriročný útočník má za sebou 221 zápasov základnej časti NHL a ďalšie štarty v play-off, pričom po dlhých rokoch v zahraničí sa pred touto sezónou vrátil do košického dresu.
Dnešný zápas má zaujímavý náboj aj vzhľadom na minulosezónne vzájomné súboje. Hneď prvé stretnutie Žiliny s Košicami v ročníku 2025/2026 prinieslo v žilinskom prostredí presvedčivé víťazstvo Vlkov 5:2. Pred 3 122 divákmi vtedy Žilina viedla po dvoch tretinách 3:1 a v záverečnej časti pridala ďalšie dva góly.
Veľkou témou dnešného večera môže byť efektivita špeciálnych formácií. Košice v piatok proti Popradu dokonale ukázali, ako dokážu trestať nedisciplinovanosť súpera, keď využili štyri presilové hry. Žilina si preto proti Oceliarom bude musieť dávať veľký pozor na zbytočné vylúčenia. Na druhej strane Vlci už v úvode sezóny ukázali veľkú útočnú silu a pred vlastným publikom nastrieľali Trenčínu aj Prešovu po päť gólov.
V Tipsport aréne sa tak črtá atraktívny súboj dvoch mužstiev s veľmi vydareným vstupom do sezóny. Žilina bude chcieť okamžite reagovať na prvú prehru ročníka a nadviazať na dve domáce päťgólové predstavenia, zatiaľ čo Košice prichádzajú povzbudené šiestimi gólmi proti Popradu. Oba tímy navyše nastúpia druhý deň po sebe, takže s pribúdajúcimi minútami môže byť dôležitá aj šírka kádra a hospodárenie so silami. Úvodné buly zápasu Vlci Žilina – HC Košice je na programe dnes o 19:00 v žilinskej Tipsport aréne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.