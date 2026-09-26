Stopercentné oslabovky, dokonalosť na ľade súpera. Slovan prežíva úvod snov

Hokejisti Slovana Bratislava sa po piatkovej výhre 6:1 na ľade Zvolena usadili na čele tabuľky Tipsport ligy.
Z piatich odohraných duelov hrali až štyrikrát na ihriskách súperov a vždy bodovali naplno. Prehrali iba jediný domáci zápas s Košicami.
V produktivite sa darí najmä Róbertovi Vargovi. Pod Pustým hradom zaznamenal štvrtý gól v sezóne, z čoho mal radosť:
„Padá mi to tam, tak hádam budem z tejto formy ťažiť ešte nejakú chvíľu. Keď sa darí mužstvu a aj samotnému hráčovi, tak je to ideálna kombinácia. Verím, že takto to bude pokračovať aj naďalej.“
Skvelé oslabovky
Varga si vo Zvolene okrem gólu pripísal aj dve asistencie. K samotnej výhre poznamenal:
„Prišli sme dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme šance už aj v úvode zápasu, ale nám to tam ešte nepadlo. Myslím si, že aj zásluhou presiloviek sme duel napokon rozhodli v náš prospech.“
Slovanisti strelili na zvolenskom ľade až štyri góly v presilových hrách, čo bol základ úspechu.
V oslabení ich zatiaľ v aktuálnej sezóne žiadny tím nepokoril. Impozantná je aj stopercentná úspešnosť na ľade súperov.
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Slovan Bratislava
„Zatiaľ nám to ide na ihriskách súperov, ale je pred nami ešte veľa zápasov vonku. Budeme sa snažiť túto šnúru natiahnuť,“ podotkol R. Varga k priaznivej bilancii.
Rešpektujú kvalitu Slovana
Zvolenčania mali dobrý vstup do sezóny. Vyhrali na ľade rivala v Banskej Bystrici a doma pokorili Liptovský Mikuláš.
Avšak potom prehrali tesne v Michalovciach a v piatok nestačili na bratislavský Slovan.
„Rešpektujeme kvalitu Slovana, dá sa prehrať, ale to, čo sme predviedli na domácom ihrisku, to bolo z našej strany málo. Ťažko sa hľadajú slová.
Slovan vyhral zaslúžene. Lepší bol v presilovkách aj v hre 5 na 5. Mali sme šance, keď sa k nám mohlo prikloniť šťastie. Ale nestalo sa tak,“ vyjadroval sa k prehre Jakub Kolenič, ktorý ako jediný v drese Zvolena skóroval, keď na konci druhej tretiny znížil na 1:4.
Vedia hrať aj lepšie
Napokon jeho presný zásah mužstvo nenaštartoval: „Veril som po mojom góle, že by sme ešte mohli niečo so zápasom urobiť. Myslím si však, že vieme hrať ďaleko lepšie.“
Koleničovi to v úvode sezóny sype. V štyroch dueloch zaznamenal tri góly a štyri asistencie. S osobnou štatistikou je spokojný.
„Mne osobne sa darí, čo si vážim, ale oveľa radšej by som pre médiami rozprával, že vyhrali sme 2:1 alebo aj 1:0 a berieme tri body,“ uzavrel.