Stopercentné oslabovky, dokonalosť na ľade súpera. Slovan prežíva úvod snov

Hráči Slovana sa tešia z gólu.
Hráči Slovana sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 11:50
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V produktivite sa darí najmä Róbertovi Vargovi.

Hokejisti Slovana Bratislava sa po piatkovej výhre 6:1 na ľade Zvolena usadili na čele tabuľky Tipsport ligy.

Z piatich odohraných duelov hrali až štyrikrát na ihriskách súperov a vždy bodovali naplno. Prehrali iba jediný domáci zápas s Košicami.

V produktivite sa darí najmä Róbertovi Vargovi. Pod Pustým hradom zaznamenal štvrtý gól v sezóne, z čoho mal radosť:

„Padá mi to tam, tak hádam budem z tejto formy ťažiť ešte nejakú chvíľu. Keď sa darí mužstvu a aj samotnému hráčovi, tak je to ideálna kombinácia. Verím, že takto to bude pokračovať aj naďalej.“

Skvelé oslabovky

Varga si vo Zvolene okrem gólu pripísal aj dve asistencie. K samotnej výhre poznamenal:

„Prišli sme dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme šance už aj v úvode zápasu, ale nám to tam ešte nepadlo. Myslím si, že aj zásluhou presiloviek sme duel napokon rozhodli v náš prospech.“

Slovanisti strelili na zvolenskom ľade až štyri góly v presilových hrách, čo bol základ úspechu.

V oslabení ich zatiaľ v aktuálnej sezóne žiadny tím nepokoril. Impozantná je aj stopercentná úspešnosť na ľade súperov.

VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Slovan Bratislava

„Zatiaľ nám to ide na ihriskách súperov, ale je pred nami ešte veľa zápasov vonku. Budeme sa snažiť túto šnúru natiahnuť,“ podotkol R. Varga k priaznivej bilancii.

Rešpektujú kvalitu Slovana

Zvolenčania mali dobrý vstup do sezóny. Vyhrali na ľade rivala v Banskej Bystrici a doma pokorili Liptovský Mikuláš.

Avšak potom prehrali tesne v Michalovciach a v piatok nestačili na bratislavský Slovan.

„Rešpektujeme kvalitu Slovana, dá sa prehrať, ale to, čo sme predviedli na domácom ihrisku, to bolo z našej strany málo. Ťažko sa hľadajú slová.

Slovan vyhral zaslúžene. Lepší bol v presilovkách aj v hre 5 na 5. Mali sme šance, keď sa k nám mohlo prikloniť šťastie. Ale nestalo sa tak,“ vyjadroval sa k prehre Jakub Kolenič, ktorý ako jediný v drese Zvolena skóroval, keď na konci druhej tretiny znížil na 1:4.

Vedia hrať aj lepšie

Napokon jeho presný zásah mužstvo nenaštartoval: „Veril som po mojom góle, že by sme ešte mohli niečo so zápasom urobiť. Myslím si však, že vieme hrať ďaleko lepšie.“

Koleničovi to v úvode sezóny sype. V štyroch dueloch zaznamenal tri góly a štyri asistencie. S osobnou štatistikou je spokojný.

„Mne osobne sa darí, čo si vážim, ale oveľa radšej by som pre médiami rozprával, že vyhrali sme 2:1 alebo aj 1:0 a berieme tri body,“ uzavrel.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči Slovana sa tešia z gólu.
Hráči Slovana sa tešia z gólu.
Stopercentné oslabovky, dokonalosť na ľade súpera. Slovan prežíva úvod snov
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