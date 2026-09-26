VIDEO: Regenda vo Švédsku ukázal extratriedu. Strelil hetrik a pridal asistenciu

Slovenský hokejista Pavol Regenda si otvoril strelecký účet v drese HV 71 vo veľkom štýle, keď sa blysol hetrikom.
Pridal aj asistenciu, no ani jeho výborný výkon na víťazstvo nestačil, keďže hostia prehrali na ľade Växjö Lakers 5:7 v sobotnom stretnutí 4. kola švédskej SHL.
Dvadsaťšesťročný útočník tak má po príchode zo zámoria z dvoch zápasov bilanciu 3+2.
V siedmej minúte v presilovke prihral na gól hostí na 1:1, ktorý strelil Čech Lukáš Rousek.
Domáci následne odskočili, no Regenda držal HV 71 v hre o bodový zisk.
V závere druhej tretiny znížil na 3:4 z pohľadu hostí, v 52. minúte na 4:5 a v 55. minúte v presilovej hre vyrovnal na 5:5. So spoluhráčmi však v záverečných minútach ešte dvakrát inkasovali.
VIDEO: Prvý gól Regendu v drese HV 71
HV 71 má po troch zápasoch na konte 3 body a v priebežnej tabuľke sa nachádza na 11. priečke.
V ďalších zápasoch Marián Studenič prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Färjestadu 5:0 na ľade IF Björklöven. Skóre uzatváral v tretej tretine presným zásahom v oslabení.
Bodoval aj jeho spoluhráč a krajan Sebastián Čederle, ktorý si pripísal jednu asistenciu.
Studenič má po štyroch dueloch na konte päť kanadských bodov (1+4), zatiaľ čo pre Čederleho to bol prvý bod v sezóne.
Färjestad priebežne vedie tabuľku najvyššej švédskej súťaže s 10 bodmi.