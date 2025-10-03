VIDEO: Tréner Trenčína po prehre so Slovanom neudržal nervy, nadával v priamom prenose

TRENČÍN. Bola to vyrovnaná partia. Rozhodnúť mohli detaily a maličkosti na jednej či druhej strane. Napokon sa kľúčovým momentom ukázalo vylúčenie, ktoré súper dokázal potrestať.
Reč je o zápase 8. kola Tipsport ligy medzi Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava. Za vyrovnaného stavu 2:2 sa šlo do predĺženia.
Lenže v ňom po niečo vyše minúte fauloval domáci obranca Matúš Hlaváč. Rozhodcovia ho poslali na trestnú lavicu za podrazenie a početnú výhodu využili „belasí" na víťazný gól.
Neviem, čo do pekla to je
Domáci hokejisti spod hradu Matúša Čáka mali idálny vstup do derby stretnutia. Už v prvej tretine po góloch Jordyho Belleriveho a Samuela Krajča vyhrávali 2:0.
V druhej časti hry dokázal Slovan znížiť gólom Dominika Jendeka a o vyrovnanie sa postaral po tlaku v samotnom závere obranca Tomáš Kráľovič. Skóroval len 30 sekúnd pred tretím klaksónom a poslal duel do extra času.
Z predĺženia sa odohrala len minúta, keď si v strednom pásme prebral puk útočník Slovana Ryan Dmowski a vyštartoval smerom na bránku Dukly.
Snažil sa natlačiť cez Hlaváča, ale ten ho vytlačil z dobrého streleckého uhla. Vzápätí však obranca Dukly spadol a Dmowski sa razom dostal k puku.
Hlaváč vystrčil do súboja nohu aj hokejku a rozhodca, ktorý stál len niekoľko metrov od dvojice, zodvihol pravicu.
„Prísny verdikt," zahlásil do mikrofónu komentátor duelu. Slovan početnú výhodu využil, presilovkovým gólom rozhodol o výhre Radovan Bondra a dokonal tak ideálnu otočku.
Z tohto opisu nič nezvyčajné, až kým sa k mikrofónu televízie JOJ Šport nepostavil tréner Trenčína Tommi Hämäläinen.
Fínsky kormidelník bol mimoriadne nahnevaný a svoju náladu okamžite vysvetlil v pozápasovom rozhovore.
„Oni (Slovan) nemali žiadne vylúčenia, aj napriek tomu, že sme mali väčšinu času puk pod kontrolou," začal svoje hodnotenie.
„Vyhadzujú sa tu tréneri, hráči, ale rozhodcovia... Tí si tu robia čo chcú. Je to hanba!" pokračoval podráždene.
VIDEO: Tréner Dukly Tommi Hämäläinen hodnotí zápas proti Slovanu (Zdroj: Facebook/JOJ Šport)
Hämäläinena rozčúlilo najmä sporné vylúčenie Hlaváča v predĺžení, ktoré v podstate rozhodlo o víťazovi duelu.
„Každý robí chyby, ale odpískať takéto podrazenie v predĺžení... To nie je hokej, to je niečo iné. Neviem, čo do pekla to je," zúril tréner „vojakov".
Počas rozhovoru použil aj niekoľko nadávok, ktoré televízia v priamom prenose nemohla vypípať a zazneli priamo do éteru.
Musí tu byť spravodlivosť
V závere krátkeho interview sa tréner Dukly posťažoval aj na hráčov Slovana Bratislava. Podľa fínskeho odborníka „je jednoduché hrať hokej, keď si môžete dovoliť čokoľvek".
V zápätí dodal: „Keď sa ich my dotkneme, oni spadnú a je to vylúčenie. Musí tu byť spravodlivosť!"
Slovan si v spomenutom zápase podľa oficiálneho zápisu zahral dve presilovky. Ešte v prvej tretine bol vylúčený za nedovolené bránenie v hre útočník Ville Leskinen, druhú početnú výhodu odpískali rozhodcovia duelu Tomáš Orolin a Martin Jobbágy v predĺžení.
Po víťaznom góle Bondru dostali ešte osobné tresty za nešportové správanie sa útočník Dukly Filip Ahl a brankár Julian Junca.
„Rozhodcovia sú tam na to, aby sme hrali dobrý hokej. Nie na to, aby rozhodovali o výsledku," dodal na záver rozhovoru tréner Hämäläinen.
Celkom iné slová volil po vyrovnanom stretnutí tréner „belasých" Brad Tapper. Jeho zverenci natiahli sériu výhier už na číslo päť. Z ôsmych stretnutí prehrali iba dvakrát a sú na 2. mieste v tabuľke.
„Teší ma toto víťazstvo. Som rád, že sa nám podarilo vyrovnať pred koncom, dovtedy sme nehrali dobre. Som rád, že sme ukázali charakter, som hrdý, že môžem viesť tento tím," uviedol kanadský kouč s tým, že pochválil aj hru súpera.
Zároveň ocenil aj fanúšikov „belasých", ktorí pricestovali do Trenčína v hojnom počte.
Hudec: Je to kruté
K spornej situácii v predĺžení sa vrátili aj experti televíze JOJ Šport Rostislav Čada a Michal Hudec.
„Hovorili sme o tom, aký je to slušný zápas, ale v predĺžení vylúčiť hráča je kruté," uviedol k faulu Hlaváča Hudec.
„Nezmení sa to, bolo to odpískané. Hlaváč tam tú nohu dal a podrazil Dmowského. Prikláňam sa k tomu, že to bol faul. Slovan to potom zahral veľmi dobre," upresnil bývalý hokejista.
Dodal, že ak by arbiter faul neodpískal, hokejisti Trenčína by mohli ísť do prečíslenia a duel sa mohol skončiť úplne opačne.
Svoj pohľad na faul Hlaváča pridal aj tréner Čada: „Rozhodca bol blízko súboja a v predĺžení si musí byť istý, že to bol faul."
Tipsport liga - 8. kolo
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Bellerive, 19. Krajč (Hudec, Krajčovič) – 23. Jendek (Šimun, Peterek), 60. Královič (Takáč, Varga), 63. Dmowski (Elson, O´Connor)
Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Staššák, Stanzel, vylúčení: 2:0 na 2 min., navyše Junca (Trenčín) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4098 divákov
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon – Ahl, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Slovan: Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko – Dmowski, Elson, Bondra – Takáč, Marcinko, Varga – Jendek, Petrek, Šimun – Kukumberg, Solenský, Petriska