VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra v 3. finále Tipsport ligy

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvládli dôležitý krok vo finálovej sérii play-off. Na domácom ľade zdolali HK Nitra 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:1 na zápasy.
O víťazstve „belasých“ rozhodla efektivita v presilovkách a obetavý výkon pri záverečnom tlaku hostí.
Po dvoch dueloch pod Zoborom sa séria presunula do hlavného mesta za vyrovnaného stavu 1:1. Domáci štadión privítal oba tímy búrlivou atmosférou, no úvod zápasu patril hosťom.
Nitra využila hneď svoju prvú presilovú hru, keď sa v neprehľadnej situácii pred brankárom Kiviahom najlepšie zorientoval Sebastian Čederle a pretlačil puk do siete – 0:1.
Radosť Nitranov však trvala len niekoľko desiatok sekúnd. Slovan odpovedal bleskovo, keď obranca Sena Acolatse prebral iniciatívu, zakrúžil si s pukom a bekhendovým zakončením prekonal Jaspera Patrikainena.
Domáci následne prevzali opraty zápasu a ešte v prvej tretine otočili skóre. Postaral sa o to Patrik Maier, ktorý si rutinérsky poradil medzi dvoma brániacimi hráčmi a strelil svoj prvý gól v tohtoročnom play-off.
Nitra sa však odmietla vzdať a v druhej časti hry dokázala vyrovnať. Po chybe v domácej obrane sa k puku dostal Jakub Lacka, ktorý ukázal svoje strelecké kvality a nekompromisne poslal puk pod hornú žŕdku bránky – 2:2.
Zápas sa v týchto fázach lámal, pričom obaja brankári, Kiviaho aj Patrikainen, predviedli niekoľko fantastických zákrokov, ktorými držali nádeje svojich tímov.
Rozhodujúci moment prišiel v presilovej hre Slovana. Po kombinácii na ľavej strane našiel Liam Pecararo krížnym pasom Ryana Dmowského, ktorého strela prepadla hosťujúcemu brankárovi do siete.
Rozhodcovia si regulárnosť gólu ešte overili prostredníctvom videozáznamu a následne ho potvrdili – 3:2.
Záver stretnutia priniesol infarktové situácie. Nitra v posledných piatich minútach vyvinula enormný tlak, v ktorom niekoľkokrát siahala po vyrovnaní, najmä zásluhou Bučeka či Hrnku.
Brankár Kiviaho však doslova čaroval a nepripustil tretí gól vo svojej sieti. Definitívnu bodku za zápasom dal po heroickom úsilí Dmowského útočník Róbert Varga, ktorý gólom na 4:2 spečatil domáce víťazstvo.
Séria pokračuje štvrtým zápasom opäť na bratislavskom zimnom štadióne, do ktorého Slovan nastúpi s psychickou výhodou vedenia v sérii.
