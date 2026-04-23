VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra v 3. finále Tipsport ligy

Na snímke sprava Ryan Dmowski (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) v treťom zápase finále.
Na snímke sprava Ryan Dmowski (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) v treťom zápase finále. (Autor: TASR)
Sportnet|23. apr 2026
Slovan ovládol prvý domáci duel a v sérii s Nitrou sa ujal vedenia.

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvládli dôležitý krok vo finálovej sérii play-off. Na domácom ľade zdolali HK Nitra 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:1 na zápasy.

O víťazstve „belasých“ rozhodla efektivita v presilovkách a obetavý výkon pri záverečnom tlaku hostí.

Po dvoch dueloch pod Zoborom sa séria presunula do hlavného mesta za vyrovnaného stavu 1:1. Domáci štadión privítal oba tímy búrlivou atmosférou, no úvod zápasu patril hosťom.

Nitra využila hneď svoju prvú presilovú hru, keď sa v neprehľadnej situácii pred brankárom Kiviahom najlepšie zorientoval Sebastian Čederle a pretlačil puk do siete – 0:1.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Nitra v 3. finále

Radosť Nitranov však trvala len niekoľko desiatok sekúnd. Slovan odpovedal bleskovo, keď obranca Sena Acolatse prebral iniciatívu, zakrúžil si s pukom a bekhendovým zakončením prekonal Jaspera Patrikainena.

Domáci následne prevzali opraty zápasu a ešte v prvej tretine otočili skóre. Postaral sa o to Patrik Maier, ktorý si rutinérsky poradil medzi dvoma brániacimi hráčmi a strelil svoj prvý gól v tohtoročnom play-off.

Nitra sa však odmietla vzdať a v druhej časti hry dokázala vyrovnať. Po chybe v domácej obrane sa k puku dostal Jakub Lacka, ktorý ukázal svoje strelecké kvality a nekompromisne poslal puk pod hornú žŕdku bránky – 2:2.

Zápas sa v týchto fázach lámal, pričom obaja brankári, Kiviaho aj Patrikainen, predviedli niekoľko fantastických zákrokov, ktorými držali nádeje svojich tímov.

Na snímke hokejisti Slovana sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke hokejisti Slovana sa radujú z víťazstva v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.
Na snímke vľavo dole strelec gólu Jakub Lacka (Nitra) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke Samuel Takáč (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.
Na snímke hokejisti Slovana vľavo Patrik Maier a Ryan O´Connor sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke hokejisti Slovana vľavo Patrik Maier a Ryan O´Connor sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke sprava Radovan Bondra (Slovan), brankár Henri Kiviaho (Slovan), Patrik Bačík (Slovan), strelec gólu Sebastián Čederle (Nitra), Ján Petriska (Slovan) a Samuel Buček (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke tréner hokejistov Slovana Brad Tapper počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Sebastián Čederle (Nitra) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Patrik Maier (Slovan) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke hokejisti Slovana zľava Samuel Takáč, strelec gólu Sena Acolatse a Patrik Bačík sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Patrik Maier (Slovan) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke vľavo dole tréner hokejistov Nitry Andrej Kmeč počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho (Slovan) a Sebastián Čederle (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava Sena Acolatse, brankár Henri Kiwiaho (obaja Slovan) a Jakub Lacka (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho, O'Connor (obaja Slovan), Jakub Lacka a Sebastián Čederle (obaja Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke gólová radosť hráčov Nitry, zľava strelec gólu Sebastián Čederle a Matej Paulovič v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke gólová radosť hráčov Slovana, sprava strelec gólu Sena Acolatse, Tomáš Marcinko, Samuel Takáč a Robert Varga v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke sprava Ryan Dmowski (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke vpravo hore Eduard Šimun (Slovan) tečuje strelu a dáva gól na 3:2, vpravo dole Branislav Mezei, brankár Jasper Patrikainen a Martin Vitaloš (všetci Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke sprava brankár Jasper Patrikainen dostáva gól na 3:2 a spoluhráč Martin Vitaloš (obaja Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke brankár Henri Kiviaho (Slovan), Samuel Buček (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke brankár Henri Kiviaho a Robby Jackson (Nitra) v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke gólová radosť hráčov Slovana, zľava Patrik Bačik, Turner Elson, strelec gólu na 4:2 Robert Varga, Ryan Dmowski a Ryan O'Connor v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke tréner hokejistov Slovana Brad Tapper počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke tréner hokejistov Nitry Andrej Kmeč (uprostred) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke hokejisti Slovana sa radujú z víťazstva v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.

Rozhodujúci moment prišiel v presilovej hre Slovana. Po kombinácii na ľavej strane našiel Liam Pecararo krížnym pasom Ryana Dmowského, ktorého strela prepadla hosťujúcemu brankárovi do siete.

Rozhodcovia si regulárnosť gólu ešte overili prostredníctvom videozáznamu a následne ho potvrdili – 3:2.

Záver stretnutia priniesol infarktové situácie. Nitra v posledných piatich minútach vyvinula enormný tlak, v ktorom niekoľkokrát siahala po vyrovnaní, najmä zásluhou Bučeka či Hrnku.

Brankár Kiviaho však doslova čaroval a nepripustil tretí gól vo svojej sieti. Definitívnu bodku za zápasom dal po heroickom úsilí Dmowského útočník Róbert Varga, ktorý gólom na 4:2 spečatil domáce víťazstvo.

Séria pokračuje štvrtým zápasom opäť na bratislavskom zimnom štadióne, do ktorého Slovan nastúpi s psychickou výhodou vedenia v sérii.

Na snímke sprava Ryan Dmowski (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) v treťom zápase finále.
Na snímke sprava Ryan Dmowski (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) v treťom zápase finále.
VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra v 3. finále Tipsport ligy
