Tatar spoznal trest za tvrdý zákrok na krk súpera. Musí zaplatiť aj finančnú pokutu

Tomáš Tatar v drese EV Zug.
Tomáš Tatar v drese EV Zug. (Autor: Instagram/official_evz)
15. sep 2025 o 08:41
Proti rozhodnutiu sa môže odvolať.

ZÜRICH. Tomáš Tatar dostal od disciplinárnej komisie švajčiarskej National League stopku na 1 zápas a pokutu vo výške 2 500 CHF (cca 2 600 €).

Dôvodom je zákrok na Hannesa Björninena, ktorého po buly viackrát atakoval a následne trafil hokejkou do oblasti krku/hlavy.

Incident sa odohral v zápase Zugu so SCL Tigers, ktorý sa skončil 3:4 po predĺžení. Na začiatku extra času dostal Tatar trest 5+10 minút do konca zápasu. Súper následne v presilovke rozhodol.

Tatar tak vynechá najbližší duel proti HC Fribourg-Gottéron.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 5 dní od jeho doručenia podať odvolanie, uvádza oficiálna správa disciplinárnej komisie.

    dnes 08:41
