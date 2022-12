Tatar je po sérii prehier sklamaný: Zo súperov dostávame to najlepšie

Musíme to však hodiť za hlavu. Teraz na nás čaká náročné obdobie, odohráme veľa zápasov v rýchlom slede. Musíme si pozrieť na videu, čo môžeme zlepšiť, pustiť sa do práce a hádam nám to v ďalšom zápase vyjde," povedal Tatar vo videu na oficiálnom klubovom webe.

Súperi majú podľa neho Devils už prečítaných.

"Tímy už vedia, čo môžu od nás očakávať. Predtým to nevedeli. Ukázali sme veľa potenciálu a ostatní teraz chodia do zápasov s cieľom zdolať nás.

Dostávame zo súperov to najlepšie. Je to ťažšie, ale takéto veci nás len posilnia a urobia lepšími. Musíme byť pripravení na to, že až do konca sezóny pre nás nebude žiaden zápas jednoduchý," dodal Tatar, ktorému sa tiež veľmi nedarí.