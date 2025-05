Hokej v NHL ho prestával baviť. Nie je cesta späť, jedna kapitola sa končí, hovorí Tatar

BRATISLAVA. Zámorská kariéra slovenského hokejistu Tomáša Tatara sa zrejme definitívne uzatvorila. Tridsaťštyriročný útočník odohral v zámorí 16 sezón, v NHL pôsobil v šiestich kluboch - Detroite, Vegas, Montreale, Seattli, Colorade a naposledy v New Jersey. Celkovo odohral v zámorskej profilige 927 zápasov v základnej časti s produkciou 227 gólov a 269 asistencií. Do päťstovky v rámci kanadského bodovania mu chýbali len štyri body. V play-off pridal 56 zápasov so ziskom 13 bodov.

"Rozhodovanie trvalo veľmi dlho a bolo veľmi náročné. Začalo sa rodiť začiatkom februára, kedy som mal prvý kontakt. Musel som zvážiť veľa faktorov, rodina, podmienky, situácia, v ktorej sa nachádzam," uviedol Tatar pre Denník Šport.

Po 14 sezónach v najlepšej lige sveta sa rozhodol odísť do Švajčiarska. Klub EV Zug, ktorý je trojnásobný majster, ho predstavil ako novú posilu na najbližšie dve sezóny. „V NHL už to nebolo ono. Chcem, aby ma hokej stále bavil. Bol som zvyknutý na určité úlohy a ostať len v NHL, aby som tam bol, ma nenapĺňalo.



Chcem inú úlohu a to je jeden z tých dôvodov. Je to pre mňa niečo úplne nové, ale tak som sa rozhodol, nie je cesta späť a stojím si za tým. Jedna kapitola sa končí. Skúsim hrať, dokedy to pôjde, dokedy budem mať chuť. Už, samozrejme, mám aj svoj vek. Ale musím si zaklopať, telo sa cíti skvele. Myslím si, že mám čo ponúknuť. Veľmi ma zaujal ich generálny manažér, pretože tých ponúk bolo viac. Ale tento konkrétny manažér, jeho predstava a podmienky, ktoré ponúkol, ma naozaj očarili. A preto to rozhodnutie bolo ľahšie," uviedol skúsený slovenský reprezentant.

Podmienky, aké nemajú ani v NHL Prezradil, že v Zugu ešte nebol, dostal len videá a fotky. V kontakte bol s českými hráčmi pôsobiacich v tomto klube. „Mal som aj veľa švajčiarskych spoluhráčov, ktorí o všetkom vedeli a veľa informácií som dostával aj cez nich," dodal Tatar.



Jeho nový klub má moderné tréningové centrum a špičkové podmienky, ktoré si v minulosti pochvaľovali viacerí hokejisti vrátane Petra Cehlárika, ktorý v Zugu chvíľu pôsobil. „Presne to sú veci, ktoré ma ohúrili. Dovolím si povedať, že asi žiadny NHL tím nemá takéto možnosti, keďže majú limitovaný priestor a haly sa delia aj s basketbalom," uviedol Tatar.

Z Európy mal tri vážne ponuky. Z NHL žiadne neboli, keďže voľný trh sa otvára až v júli. Finančné podmienky v Zugu sú podľa jeho slov skvelé. „Je to práca, je to nejako ohodnotené, bol to jeden z dôvodov, prečo to rozhodnutie bolo jednoduchšie. Ale podmienky vo Švajčiarsku sú skvelé. Na rozdiel od NHL v Európe platy nie sú zverejnené a vôbec mi to nevadí," priblížil Tatar. V novom klube sa bude musieť zhostiť aj novej pozície - nebude hrávať ako krídelník, ale ako center.

Tomáš Tatar patril v NHL vždy medzi obľúbených hráčov. (Autor: New Jersey Devils/X)

„Veľmi sa na to teším. Rozprával som sa s ich manažérom, majú trochu problém na tejto pozícii. Ja som ako center vyrastal, na tejto pozícii som hrával, je tam viac pukov, čo mne vyhovuje. Samozrejme, sú tam nejaké veci, ktoré budem musieť doladiť. Povedal som manažérovi, že nemám problém pre dobro tímu to skúsiť a uvidíme, ako sa tam budem cítiť. Centra som si užíval už ako dorastenec či junior. Až v mužskom hokeji som začal hrať krídlo. Boli nejakí tréneri, ktorí keď potrebovali centra, tak som tam na chvíľu išiel. Uvidíme, možno to nebude fungovať a budem musieť ísť naspäť. Ale požiadal ma o to tím, rád to spravím a vyskúšam," doplnil Tatar. Olympiáda? Ja som dostupný V drese Slovenska odohral 69 zápasov a podieľal sa na zisku striebornej medaily z MS 2012 v Helsinkách. Dovedna reprezentoval na siedmich majstrovstvách sveta a tiež jedných zimných olympijských hrách (Soči 2014).

Naposledy sa v slovenskom drese predstavil vlani v auguste, keď Slovensko ako kapitán doviedol cez kvalifikáciu na ZOH 2026. Teraz uviedol, že by Slovensko rád reprezentoval aj priamo v Taliansku. „Je to otázka na Mira Šatana. Som dostupný, vždy som chcel reprezentovať. Myslím si, že všetko bude v pohode, aby to vyšlo, ale neviem, ako sa budem cítiť a ako zareaguje telo," hovorí Tatar.

Nedávno skončené MS v hokeji 2025 a výkony Slovákov sledoval v rámci možností. „Musíme si povedať otvorene, mali sme mladučké mužstvo. Je to ťažké, hokej sa posúva, tímy sa zlepšujú. Každý hráč, ktorý príde z NHL alebo silných európskych klubov vie pomôcť a my sme tam mali mladých chlapcov. Hráči sa určite veľa naučili a získali obrovské skúsenosti," povedal na margo konečného 11. miesta. Budúcnosť hokejistov spod Tatier v NHL nemá temné obzory. Podľa Tatara sú tam dobrí hráči, ktorí môžu zvládnuť určité méty - Martin Fehérváry, Šimon Nemec či Juraj Slafkovský.