Tatar je skúsený a Jaroš veľký chlap. Klubová legenda chváli Slovákov

"Nechcete byť predsa súčasťou tímu, ktorý rok čo rok márne hľadá cestu do play off. Treba sa už reálne zapojiť do toho boja. Prišiel čas posunúť sa vpred," vyhlásil Patrik Eliáš na webe NHL. Štyridsaťpäťročný Eliáš je klubová legenda New Jersey Devils, všetkých osemnásť sezón v NHL strávil v jedinom drese červenej farby a získal v ňom dva Stanleyho poháre v rokoch 2000 a 2003.

Čo sa týka Tatara, v tridsiatke je to už skúsený hráč. Môže priniesť do tímu nový prvok a pomôcť mladším hráčom. Počas kempu sme sa často rozprávali a myslím si, že v hlave je správne nastavený. Vie, čo je potrebné urobiť, aby bol tím úspešný. Dúfam, že svoj pohľad posunie aj mladým hráčom," zhodnotil Eliáš.

Podľa klubového rekordéra bude veľa v novej sezóne stáť aj na mladom americkom centrovi Jackovi Hughesovi (20), ktorý by sa už mal začať výraznejšie presadzovať. Má za sebou dva roky v profilige, počas ktorých nazbieral 52 bodov.

"Nadobudnuté skúsenosti by mal využiť. Je to šikovný a neuveriteľne talentovaný hráč, musí sa však naučiť lepšie brániť. Bude hrať veľa minút proti najlepším hráčom súpera a to znamená, že bez kvalitnej defenzívy to nepôjde. Ofenzívne by však mal patriť k najlepším," dodal Eliáš.