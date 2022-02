Hertl a nová zmluva? Ponuku od San Jose dostane v najbližších týždňoch

A to môže byť pre kalifornskú organizáciu, ktorá má množstvo nevýhodných kontraktov, problém. Na jedného z najlepších hráčov nemusí zvýšiť.

Po sezóne 2021/22 sa mu však skončí kontrakt. Momentálne poberá 5 625 000 dolárov ročne. Podľa špekulácií by sa rád dostal na hodnotu okolo siedmich miliónov.

Dvadsaťosemročný český útočník je momentálne s 22 gólmi a 40 bodmi druhým najlepším strelcom a druhým najproduktívnejším hráčom San Jose Sharks. V klube by si ho, pochopiteľne, radi nemali.

Napriek tomu sa snažia situáciu riešiť s chladnou hlavou. Podľa insidera Davida Pagnottu mu v blízkej dobe predložia ponuku.

„San Jose si ho stopercentne chce udržať a jasne to dalo Hertlovi najavo. Mimo toho však ich rokovania veľmi nepokročili. Hertl ešte nedostal oficiálnu ponuku. To sa stane, z toho, čo počúvam, v priebehu najbližšieho týždňa či dvoch,“ vyjadril sa Pagnotta z portálu The Fourth Period.

Či Sharks a hráč robia v rokovaniach pokroky bude o čosi jasnejšie pred prestupovou uzávierkou, ktorá sa uskutoční 21. marca. Ak by sa nevedeli dohodnúť, Hertl s veľkou pravdepodobnosťou bude na predaj.