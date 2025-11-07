Bohatý životopis, ale aj nepríjemný incident. Országhovi pomáha neznámy Kanaďan

LANDSHUT. Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemeckom pohári má nezvyčajné zloženie.
Doterajší asistenti Craiga Ramsayho a Vladimíra Országha majú klubové povinnosti v Česku - Róbert Petrovický vedie extraligový Olomouc, Ján Pardavý zase prvoligový Zlín.
Peter Frühauf dostal pred sezónou pozíciu hlavného trénera pri reprezentačnej dvadsiatke a v novembrovom asociačnom termíne absolvuje s mužstvom prípravu v Piešťanoch.
Zväz bol nútený pristúpiť k zmene. Do Landshutu s trénerom Országhom vycestoval tréner brankárov Ján Lašák, bývalý kouč Craig Ramsay v pozícii konzultanta a nový dočasný asistent Ivan Majeský.
Bývalý obranca pôsobil s Országhom v Banskej Bystrici. „Je to trochu z núdze cnosť," priznal hlavný tréner.
Ešte prekvapivejšie je ďalšie meno. „Pomôže nám aj Todd Woodcroft. Je to tréner, ktorého poznám, trénuje v Nemecku," hovoril Országh na pondelkovom zraze.
S Woodcroftom sa pozná dlhší čas. Spoznali sa na trénerských seminároch v zámorí, kde Országh chodil pravidelne počas leta.
„Je to jeden z trénerov, ktorý často prednášal, ostali sme v kontakte. Často mi pomáhal, keď som potreboval overiť nejakého hráča, prípadne si vymeniť nejaké informácie o tréningoch."
Kanaďanovi dal na starosť presilové hry, ktoré boli na posledných dvoch svetových šampionátoch veľkou slabinou slovenského tímu.
Pred zápasom s Rakúskom absolvoval s mužstvom jeden tréning. Hráčom pripravil videá z hry v početnej výhode a vysvetlil im okolnosti.
Aj keď nebol prítomný na lavičke, Slováci jeho prácu zúžitkovali. V prvom zápase na turnaji využili dve z troch presilových hier.
Dobrák, hovoril o ňom slávny tréner
Országh vytiahol prekvapivé meno. Pre fanúšikov slovenského hokeja pomerne neznáme, no v zámorí priezvisko Woodcroft rezonuje.
Jeho dvaja bratia sú taktiež tréneri. Jay Woodcroft viedol Edmonton Oilers od roku 2022 do jesene 2023 a dostal tím až do finále Západnej konferencie.
Najstarší Craig Woodcroft pôsobil ako hlavný tréner v KHL, švajčiarskej NLA aj nemeckej DEL. Všetci traja majú za sebou dlhodobé pôsobenie v profesionálnom hokeji, pričom každý v odlišnom type súťaží a prostredia.
Hoci Todd nikdy nebol hráč, na začiatku milénia získal miesto v novom tíme Minnesota Wild.
V NHL začal ako videoanalytik, kde rozoberal hru aj vtedy mladého Mariána Gáboríka. Pri tíme Wild pôsobil päť sezón.
V roku 2004 bol v rovnakej pozícii súčasťou realizačného tímu Kanady na majstrovstvách sveta. Po boku hlavného trénera Mikea Babcocka získal v Prahe zlatú medailu.
Následne krátko pracoval vo Washingtone, ale jeho ďalšia kariéra sa presunula najmä do skautingu a rozvojových pozícií.
Ako európsky skaut bol súčasťou organizácie Los Angeles Kings počas sezóny 2011/12, ktorá vyvrcholila ziskom Stanleyho pohára. Niekoľko rokov potom strávil v Calgary, kde sa venoval vyhľadávaniu talentov.
Istý čas strávil aj na medzinárodných projektoch – ako asistent pracoval pri reprezentáciách Bieloruska a Švajčiarska, so Švédskom bol na Svetovom pohári 2016 a na MS 2017 získal s reprezentáciou „troch koruniek" zlato.
Do trénerského štábu NHL sa vrátil o rok neskôr, stal sa asistentom vo Winnipegu Jets. Špecializoval sa na prácu s útočníkmi a herné situácie v strednom pásme.
Práve počas pôsobenia vo Winnipegu si získal povesť dobráka. „Todd Woodcroft je jednoducho veľmi dobrý človek,“ povedal vtedajší tréner Jets Paul Maurice, ktorý s Floridou získal dva Stanelyho poháre.
„Je to ten typ, ktorý sa postará, aby každý, kto urobí niečo pekné, dostal poďakovanie. V našej skupine bol ten, čo riešil tieto maličkosti – zastavil sa, vyzbieral desať dolárov na darček pre niekoho… a polovicu času ani nič nevyzbieral, jednoducho to kúpil sám," uviedol.
Do trénerskej práce je Woodcroft mimoriadne „zažratý". V jednom z rozhovorov prezradil, že namiesto seriálu si radšej pustí záznam z nejakého zápasu.
Na univerzite predčasne skončil
V roku 2020 hľadal novú výzvu, chcel sa posunúť v kariére a prijal ponuku hlavného trénera univerzitného tímu Vermont Catamounts v NCAA. Podpísal zmluvu na päť rokov.
„Som súhrnom všetkých najlepších trénerov, s ktorými som sa stretol. Vstrebal som všetko a teraz to chcem dať ďalšej generácii hráčov a robiť to každý jeden deň,“ povedal Woodcroft.
Tím prechádzal dlhodobou prestavbou a výsledkovo patríl k najslabším v konferencii. Woodcroft ho mal pozdvihnúť.
Lenže jeho pôsobenie sa skončilo nepríjemným incidentom. Vedenie klubu s ním predčasne ukončilo zmluvu po necelých troch rokoch na základne interného vyšetrovania, ktoré sa týkalo jeho komunikácie so študentom školy.
Podľa riaditeľa športového oddelenia univerzity Jeffa Schulmana išlo o „nevhodné textové správy opakovane prekračujúce profesionálne hranice“.
„Očakávame, že naši tréneri budú spĺňať vysoké štandardy správania,“ uviedol Schulman vo vyhlásení.
„Po preskúmaní výsledkov vyšetrovania, ktoré viedol Úrad pre rovnoprávnosť a rovné príležitosti na Univerzite Vermontu, je zrejmé, že tréner Woodcroft nenaplnil očakávania, ktoré boli naňho kladené."
Vedenie univerzity ho požiadalo, aby sa nekontaktoval s osobami, ktoré podali oznámenie alebo sa zúčastnili ako svedkovia na vyšetrovaní, a aby pracoval z domu, kým sa záležitosť nevyrieši. Tréner súhlasil.
Keď bol Woodcroft o niekoľko týždňov požiadaný, či je predmetom vyšetrovania, odpovedal: „Nie, to nie je presné.“
Jeho právnik Andrew Miltenberg neskôr reagoval vyhlásením, že rozhodnutie univerzity považujú za nespravodlivé.
„Zásadne nesúhlasíme s procesom aj závermi vyšetrovania, ktorému podľa nás chýbala férovosť a riadne právne postupy,“ uviedol.
„Sme presvedčení, že rozhodnutie je v rozpore s faktmi aj zákonom. Máme v úmysle domáhať sa spravodlivosti pre pána Woodcrofta, ktorý je už viac ako dve desaťročia vynikajúcim trénerom a zástancom komunity,“ dodal Miltenberg.
Woodcroft sa k situácii nechcel ďalej vyjadrovať, ani keď bol počas leta 2023 ako hosťujúci tréner súčasťou organizácie Florida Panthers.
Po nešťastnej anabáze sa presunul opäť do Európy. Jednu sezónu bol asistentom vo švajčiarskom Zugu, v súčasnosti pôsobí už druhý rok ako hlavný tréner druholigového nemeckého Kasselu.