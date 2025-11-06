Nováčik nevedel, že získal bod. Aj mama mi písala, ale asi sa pomýlili, hovoril

Lavička slovenskej hokejovej reprezentácia na Nemeckom pohári 2025.
Lavička slovenskej hokejovej reprezentácia na Nemeckom pohári 2025. (Autor: TASR)
Martin Turčin|6. nov 2025 o 17:50
Hetrikom sa blysol sviatočný strelec.

LANDSHUT. Keď slovenská hokejová reprezentácia naposledy vyhrala prvú tretinu o päť gólov, väčšina aktuálnej zostavy na Nemeckom pohári 2025 nebola ani na svete. 

Písal sa rok 1995 a na MS B-kategórie v Bratislave Slovensko viedlo po prvej časti hry nad Japonskom 6:0. Zápas sa skončil výsledkom 9:3. 

Podobný scenár sa zopakoval aj v Landshute o viac než 30 rokov neskôr. Slováci vstúpili do turnaja famózne, prvú tretinu vyhrali v exhibičnom tempe 5:0. 

Náskok, podobne ako ich predchodcovia, ale výrazne nezvýšili. Rakúsko zdolali po rozpačitých dvoch tretinách 6:2. 

Országh: Začali sme vymýšľať

Pred prvou reprezentačnou akciou sezóny sa hovorilo, že sa začína boj o miestenky na Zimné olympijské hry 2026. Nie každý bude môcť cestovať do Milána. 

Slováci aj z tohto pohľadu zobrali prvý zápas pod vedením nového trénera Vladimíra Országha ako výzvu. Každý sa chcel predať. 

Z Landshutu píše reportér Sportnetu Martin TurčinZ Landshutu píše reportér Sportnetu Martin Turčin

Na Rakúsko sa výborne pripravili, čo deklarovali hneď od úvodu zápasu. Súperovi dovolili vystreliť na brankára Stanislava Škorvánka až po piatich minútach. V tom čase už zásluhou Maxima Čajkoviča a Petra Cehlárika viedli o dva góly. 

Do prestávky pridali ešte tri presné zásahy. Pripísali si jednu z najdominantnejších tretín v histórii samostatnej reprezentácie. Na strely vyhrali 15:4, na góly 5:0.

Vysoké výhry Slovákov v prvých tretinách

Prípravné zápasy:

23. marec 1993 Slovensko - Taliansko 7:2 (5:0,1:1,1:1)

22. august 1993 Slovensko - Francúzsko 14:0 (7:0, 4:0, 3:0)

23. august 1993 Slovensko - Francúzsko 8:1 (6:1, 1:0, 1:0)

27. decembra 1993 Slovensko - Kanada 11:0 (5:0, 2:0, 4:0)

10. marec 1994 Slovensko - Maďarsko 15:1 (9:1, 3:0, 3:0)

MS v hokeji C-divízie 1994: Slovensko - Slovinsko 9:0 (7:0,0:0,2:0)

MS v hokeji B-dívzie 1995: Slovensko - Japonsko 9:3 (6:0,1:2,2:1)

Nemecký pohár 2025: Slovensko - Rakúsko 6:2 (5:0, 0:1, 1:1)

„Vynikajúci úvod. Mali sme dobrý pohyb, súperovi sme nedali čas ani priestor," hodnotil tréner Országh. S výkonom mužstva bol nadmieru spokojný. 

VIDEO: Tréner Vladimír Országh hodnotí zápas

Hernú pohodu mužstva umocňoval aj fakt, že sa presadili až štyria hráči. Jediným dvojgólovým strelcom bol Matúš Sukeľ. 

V druhej tretine ale naskočilo výrazne iné mužstvo. Slováci sa uspokojili s vedením a Rakúšania sa dostávali do čoraz väčších príležitostí. Jednu z nich využil Peter Schneider, ďalšiu v polovici tretej tretiny Lucas Thaler. 

Slováci priznali, že poľavili. „Začali sme vymýšľať a strácať puky. Veľmi nás podržal Škorvánek," hovoril Országh. 

Kým Slovensko prvú tretinu strelecky ovládlo, v tej druhej dokázalo vyprodukovať iba štyri pokusy na bránku, v tretej už iba tri. 

Nezvyčajný strelec hetriku

Nominácia Slovenska na Nemecký pohár vzbudzovala rešpekt. Na turnaj, kde sa v minulosti dostalo viacero mladíkov, smerovali ostrieľaní hokejisti ako Cehlárik, Hrivík či Lantoši. 

V zápase proti Rakúsku sa ukázal iný hráč. Rovnako skúsený, ale strelecky menej viditeľný. Na trojgólový zápis čakal 93 zápasov.

Matúš Sukeľ má v reprezentácii povesť bojovníka a dôležitého muža na oslabenia. Pri štarte do sezóny sa ukázal ako excelentný zakončovateľ. 

VIDEO: Matúš Sukeľ po výhre nad Rakúskom

Rakúsku strelil gól pri hre 5 na 5, v presilovke, aj v oslabení. Zaznamenal prvý hetrik v najcennejšom drese. 

„Veľmi si to vážim, vždy to človeka poteší," hovoril. Tretí presný zásah bol ukážkový. Efektné spracovanie a ešte lepšie zakončenie. „Každý hráč pozná, že keď dá v zápase gól, veci idú jednoduchšie," poznamenal.

Sám seba do pozície kanoniera nepasuje. Ani po druhom góle sa nezameriaval na to, že by mohol streliť hetrik, ale podarilo sa. 

Tešil ho najmä výsledok, ktorý bol pre mužstvo priaznivý, aj keď herný obraz bol dve tretiny slabší. „Rakúšania zapli, dostali nás pod tlak. My sme nerobili dobré rozhodnutia a tým si oni vytvorili šance. Som ale rád, že sme to takto zvládli," dodal. 

Sukeľ nastúpil v druhej formácii so Samuelom Takáčom a Oliverom Okuliarom. Spolu nazbierali sedem bodov. „Tak má vyzerať poctivá robota, aj za stavu 5:2. Musíme pracovať celých 60 minút."

Asistencia? Neviem o tom

Tréner Országh sa chce pod prvého turnaja zodpovedne pripraviť na olympiádu. Hovoril to viackrát počas leta, ale aj na pondelkovom zraze. Do tímu pre Nemecký pohár sa aj vinou týchto okolností zmestil iba jeden nováčik. 

Alex Čiernik odohral proti Rakúsku prvý zápas za seniorskú reprezentáciu. Pätnásť rokov po tom, ako jeho otec Ivan odohral posledný. Rovnako na Nemeckom pohári. 

„Pamätám si, ako som sledoval otca aj na Nemeckom pohári. Chodili sme sa s rodinou pozerať na jeho zápasy," spomínal

Do zápasu naskočil ako krídelník tretieho útoku. Tréneri mu prizvukovali, aby hral sebavedomo a príliš nerozmýšľal. Priznal, že bol nervózny, ale po snovej prvej tretine sa rýchlo oklepal. 

„Užil som si to. Navyše sme vyhrali, takže nemôžem byť nespokojný," hodnotil prvý štart. 

VIDEO: Alex Čiernik hodnotí zápas

Keď sa ho prítomní novinári opýtali, či mu niekto odložil puk za prvú asistenciu, zostal prekvapený. 

Podľa oficálneho zápisu sa podieľal na štvrtom góle Slovákov, ktorý strelil Viliam Čacho. Sám si nebol istý, či sa nakoniec puku po strele obrancu Michala Ivana dotkol. 

„Neviem o tom," hovoril s úsmevom 21-ročný útočník. „Bol som na ľade, ale nevedel som, že mám bod. Aj mama mi niečo písala, ale asi sa pomýlili."

