Nemcom na domácom turnaji nepomôže opora tímu so skúsenosťami z NHL

Tobias Rieder takisto nechýba na nemeckej súpiske pre MS.
Tobias Rieder takisto nechýba na nemeckej súpiske pre MS. (Autor: TASR/ AP)
4. nov 2025 o 11:39
V Landshute sa predstavia aj Slováci, proti domácim nastúpia v nedeľu o 14.45 h.

LANDSHUT. Z kádra nemeckej hokejovej reprezentácie pred domácim Nemeckým pohárom v Landshute vypadol Tobias Rieder z Red Bullu Mníchov.

Opora tímu so skúsenosťami z NHL bude absentovať pre zranenie, informovala agentúra DPA. V Landshute sa predstavia aj Slováci, proti domácim nastúpia v nedeľu o 14.45 h.

Tridsaťdvaročný Rieder pôsobil v NHL v kluboch Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames a Buffalo Sabres. Do kádra sa namiesto neho dostal Parker Tuomie z tímu Kölner Haie.

V kádri trénera Harolda Kreisa figuruje jediný legionár Dominik Kahun z HC Lausanne a zvyšok tvoria hráči z domácej DEL.

Najskúsenejšími budú Moritz Müller (212 reprezentačných štartov), Yasin Ehliz (118) a Dominik Kahun (109). Ďalšími účastníkmi turnaja sú Rakúsko a Lotyšsko.

    dnes 11:49
