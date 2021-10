Z prehier sú už chorí. Čo chýba Prešovu? Rozdieloví hráči, vraví Bokroš

V súboji Michaloviec so Spišskou Novou Vsou sa domácemu brankárovi Karolusovi Kaarlehtovi podaril ojedinelý kúsok. Cez celé ihrisko vyhodil puk, ktorý skončil až v opustenej bráne.

O čosi podobné sa mohol pokúsiť aj zvolenský brankár Robin Rahm. Ten napokon zvolil vyhodenie puku o mantinel.

„Som rád, že to Robin odohral opatrne. V strede bolo veľa hráčov Prešova, takže by to nemuselo vyjsť. Samozrejme, by sme boli radi, keby sa aj jemu podarilo dať gól,“ pousmial sa Mikúš.