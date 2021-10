Výnimočný moment. Brankár Michaloviec strelil v extralige gól

Celkovo sa stal štvrtým brankárom, ktorý dosiahol gól v najvyššej slovenskej lige. Okrem neho a Hoviho sa do listiny strelcov zapísali vďaka chybám súperových hráčov, ktorí poslali puk do vlastných bránok aj Marek Čiliak a Marek Kutej.

"Vždy, keď to situácia dovolí, tak sa o to pokúšam. Som rád, že mi to vyšlo už na začiatku sezóny. Je to už môj druhý v kariére. V minulosti som skóroval aj vo Fínsku a teším sa, že sa mi to podarilo aj na Slovensku," povedal.