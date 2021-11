Manažér HC Košice: Kritika po pohári? Kto chce, si do nás kopne

V rozhovore pre Sportnet zareagoval na kritiku fanúšikov po nedávnej vysokej prehre v semifinále Slovenského pohára so Žilinou a vyjadril sa aj k novým posilám z tímu Bratislava Capitals.

V úvode sezóny chvíľu trvalo, kým sa osemnásobný majster Slovenska dostal na víťaznú vlnu. Hokejisti HC Košice sa už síce udomácnili v hornej polovici tabuľky, no športový manažér klubu GABRIEL SPILAR vraví, že o spokojnosti ešte nemôže byť reč.

Zastavili sme na určitý čas tréningový proces. Pomaly začíname opäť trénovať a postupne sa dostávame späť do normálu. V súčasnej dobe to už nie je nič neobvyklé.

Hlavné je, že chlapci sú v poriadku a na budúci týždeň by sme sa mali vrátiť do zápasového kolotoča. Vieme, že po prestávke je to vždy náročnejšie. Verím, že začneme zbierať víťazstvá a pôjdeme v tabuľke hore.