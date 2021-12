Najrýchlejší gól v najdlhšom zápase. Koľko to bolo sekúnd? pýtal sa strelec

Kedysi dávno by sa písalo: „Diváci sa nestihli ani poriadne usadiť a už sa oslavoval prvý gól.“ Alebo: „Niektorí diváci prvý gól nevideli, lebo si v pokladni kupovali ešte len vstupenku na zápas!“

Ich ambície sú pohybovať sa viac v strede. A to chceli potvrdiť aj v súboji s Nitrou.

V utorok podvečer to skôr vyznelo takto: „Fanúšikovia Spišskej Novej Vsi s pomalším internetovým pripojením prvý gól nestihli.“

Ten mohol byť v tomto súboji dvojnásobným hrdinom. Po rekordne rýchlom góle v 38. minúte dostal Spišiakov do vedenia 4:3 a v záverečnej hre bez brankára opäť nahodeným pukom cez celé klzisko tesne minul opustenú bránu Nitry.

„Tak rýchly gól si ešte vo svojej kariére nepamätám. Bol to taký nahodený padajúci puk, ktorý skončil v sieti. A vlastne koľko to bolo sekúnd?“ pýtal sa po zápase divácky najpopulárnejší hráč Spišskej Novej Vsi Petgrave.

„Dva strelené góly, ale aj získané body tešia. Škoda len, že sme to nerozhodli už v riadnom hracom čase.

Druhým dvojgólovým hrdinom Spišiakov bol Matej Giľák. Najprv dostal svoje mužstvo do vedenia gólom na 2:1. Po jeho druhom góle na 5:3 sa už črtali kontúry víťazstva Spišiakov.

Darilo sa nám presilovkách. Mohli sme využiť aj početnú prevahu v nadstavenom čase. V nájazdoch to bolo napínavé, ale tu sme sa spoliehali na šikovnosť Damiana Tyczynského,“ skonštatoval opäť v dobrej forme hrajúci kanonier Spišiakov Matej Giľák.

Spišák: Najlepší vstup do zápasu

Omladená Nitra to nevzdávala do poslednej sekundy a Buček poslal zápas gólom na 5:5 do predĺženia a následne dlhých samostatných nájazdov.

„Rýchly gól nás zaskočil, ale dokázali sme sa dostať do zápasu. Na jednej strane spokojnosť s bodom za nerozhodný stav, ale mohli sme pomýšľať na viac.

Treba však uznať aj kvalitu súpera a Spišská hrala v tomto stretnutí veľmi dobre,“ povedal po stretnutí Samuel Buček.