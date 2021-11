Málo vídané gesto fair play v extralige: Dobrá práca, povedal mi tréner

NOVÉ ZÁMKY. "Rozhodcovi Baluškovi som len povedal, že to faul nebol. Možno to tak vyzeralo, ale spadol som sám, tak poďme hrať ďalej," opísal pre Sportnet gesto fair play útočník Nových Zámkov Juraj Šiška.

Čerstvý slovenský reprezentant, ktorý zažil premiéru v národnom A-tíme na nedávnom Nemeckom pohári prezradil, aká bola reakcia trénera a spoluhráčov.

"Tréner mi na to povedal len, že to bola z mojej strany dobrá práca. Určite to chápali aj spoluhráči. Nikto z nás nemá rád, keď takéto fauly-nefauly odpískajú proti nám. Navyše, tímu sa to nijako nedotklo," uviedol Šiška.

Málo vídané gesto sa mu vrátilo nielen v podobe víťazstva nad Banskobystričanmi, ale aj ďalšou pozvánkou do národného tímu.