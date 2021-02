Slovan je v kríze, prehral už štvrtý zápas za sebou. Poprad prišiel o pozíciu lídra

Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "Bol to ťažký zápas. Prvú tretinu sme boli slabší, neskôr sme hru vyrovnali a mali aj šťastie. Pomohla nám v úvode tretej tretiny presilovka piatich proti trom, v ktorej sme dali gól, ďalšie góly vyplynuli z našej hry.

Po druhej tretine sa však nič špeciálne neudialo. Víťazstvo s Popradom si ceníme, súper patrí medzi top tímy v slovenskej extralige, takže sú to pre nás obzvlášť cenné tri body."

Peter Mikula, tréner Popradu: "V prvej tretine sme mali rozhodnúť o zápase. Mali sme v nej výraznú prevahu, darilo sa nám herne, ale žiaľ nie v efektivite. V druhej tretine nás množstvo vylúčení stálo veľa síl. Hra už bola rozháraná.

Do našej typickej hry sme sa vrátili až v posledných desiatich minútach, no to už na zvrat nestačilo. Takéto mužstvo to musí aj za stavu 4:2 otočiť. Mrzí ma spôsob, akým sme tento zápas prehrali. Niektoré veci moji hráči podcenili a zaplatili za to."