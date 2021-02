Na prelome rokov strácali na Slovan dvojciferný počet bodov. Teraz sú už pred ním

Výrazne posilnený nováčik Tipos extraligy z uplynulej sezóny najskôr nenapĺňal prognózy o tom, že by mal patriť do okruhu najväčších favoritov na zisk majstrovského titulu.

„Zmenil sa tréner a prišlo viacero nových hráčov, ktorí zapasovali do typológie. Naše súčasné výkony sú diametrálne odlišné. Hráme jednoduchý hokej, každý vie, čo má robiť a darí sa nám vyhrávať zápasy, ktoré sme pred dvoma mesiacmi ľahko púšťali,“ vraví dvojmetrový obranca so skúsenosťami z NHL, KHL i Švédska.

„Je to výsledok tvrdej práce. Dali sme sa dokopy a konečne sa dostavili výsledky,“ chváli morálku tímu kapitán Vladimír Mihálik.

K hráčom, ktorí do tímu výborne zapadli v priebehu sezóny, patrí Jakub Suja. Ten od svojho decembrového príchodu nazbieral už 14 bodov (6+8).

„Keď som do Michaloviec prišiel, v tabuľke boli nižšie, ale už vtedy som vedel, že je to mužstvo, ktoré má neskutočný potenciál. Všetko bolo správne nastavené a bola len otázka času, kedy začne víťaziť,“ tvrdí Suja.

Byť čo najvyššie a pripraviť sa na play off

Na vedúci Poprad strácajú Michalovce aktuálne päť bodov. Na druhý Zvolen štyri. Do konca základnej časti odohrajú zverenci fínskeho trénera Valtonena ešte deväť zápasov.

Pri ich súčasnej forme sa môžu stať víťazom dlhodobej časti extraligy. Táto možnosť sa ešte prednedávnom javila ako nereálna.

„Chceme si vybojovať čo najlepšiu pozíciu pred play off. Všetci robia maximum pre to, aby bol tento rok pre nás úspešný. Máme aj potrebnú šírku kádra. Na súpiske je 33 hráčov, pričom hrať môže ktokoľvek,“ zdôraznil Mihálik.

Jeho slová potvrdzuje aj spoluhráč z útoku.

„Momentálne sa nám darí, takže šancu dostať sa na prvé miesto určite máme. To, ktorí skončíme po základnej časti, však nie je najpodstatnejšie. Všetko sa rozhodne až v play off. Bude to o detailoch a preto sa nesmieme uspokojiť,“ upozorňuje Suja.