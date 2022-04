Chce zanechať dobrý dojem. Sharks podpísali mladíka z univerzity

"Chcem, aby vedeli, že som tu na to, aby som tímu pomohol vyhrávať. Chcem prísť v dobrej nálade, s pohodovým postojom a byť dobrým spoluhráčom, vytvoriť si priateľstvá, tak ako to bolo v Michigane. To je to, čo budem chcieť dosiahnuť počas zvyšku roka."

Pred podpisom zmluvy so Sharks odohral dva zápasy v AHL v tíme San Jose Barracuda. Pripísal si tri asistencie. Všetky z nich zaznamenal v jeho prvom zápase, ktorý bol zároveň prvým medzi seniormi.

Bordeleau je považovaný za jedného z najlepších prospektov v organizácii "žralokov". Tréner Bob Boughner potvrdil, že debut v NHL by zažije už v nedeľu v Minnesote, kde sa pridá k tímu. Sharks prehrali už deväť zápasov v rade.

Rodák z Texasu môže nadväzuje na úspech mladíkov z Michiganu. Ôsmi z členov tohto tímu už absolvovali debut medzi profesionálnymi hráčmi.