Posila zabrala v prvom zápase. Proti Popradu vynikol americký nováčik

"Bolo to pekné predstavenie všetkých štyroch formácií. Som hrdý na celý tím za to, ako sme hrali,“ vravel po výhre nad Popradom Michaud.

Je šikovný, menší vzrastom, ale práve to využíva vo svoj prospech, dobre pracuje s rukami, má prehľad a servíruje dobré nahrávky,“ netajil Miloš Bubela.

Prvý novoročný gól v extralige patrí banskobystrickému útočníkovi Alexovi Výhonskému. Skóroval už v tretej minúte utorňajšieho duelu, a to v oslabení.

„Dozvedám sa až teraz, že som dal prvý gól v novom roku v extralige, dúfam teda, že to kapitán Ivan Ďatelinka nezaregistruje a nebudem musieť za to platiť do pokladne.

Azda sa to zaobíde nejakými koláčmi, ktoré dám chlapcom v šatni. Zostali mi ešte zo starého roka,“ smial sa po novinárskej otázke Výhonský.

„To, že sa nám darí je i prejavom dôvery. Dostávame väčší priestor na ľade a snažíme sa ho zúročiť.

Začíname premieňať šance, dávať góly,“ podotkol krídelník Banskej Bystrice Výhonský.