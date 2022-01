Michalovce vynulovali Prešov, Poprad dostal až sedem gólov

Juraj Faith, asistent trénera Michaloviec: "Od prvej do poslednej minúty sme boli aktívnejší tím. O výsledku sme rozhodli už v prvej tretine, no po nej sme hráčov upozornili na to, že takúto nevydarenú prvú tretinu Prešov nedávno absolvoval aj v Košiciach a dokázal sa vrátiť do zápasu. Za prístup chcem pochváliť celé mužstvo, no špeciálne Jakuba Suju, ktorý zvládol prechod do obrany a tým nám veľmi pomohol, keďže sme mali problémy s obrancami. Možno sme mu tým trochu predĺžili kariéru."

Ernest Borkoš, tréner Prešova: "Dnes náš tím zlyhal herne aj výsledkovo. Odohrali sme jeden z najhorších zápasov v sezóne. Mimoriadne ma to mrzí, pretože som očakával, že nový rok začneme lepšie. Dnes sme však neukázali vôbec nič a zaslúžene sme prehrali,"