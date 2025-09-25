Bratislavský útočník zažiaril siedmimi bodmi. Osemnástka schytala desiatku

Radosť hokejistov TEBS Bratislava
Radosť hokejistov TEBS Bratislava (Autor: HC TEBS Bratislava/Facebook)
TASR|25. sep 2025 o 14:09
ShareTweet0

Už v prvej tretine strelil hetrik.

HC BIT markets TEBS Bratislava - JOJ ŠPORT Slovensko 18 10:2 (5:2, 2:0, 3:0)

Góly: 3. Jakubík (Kršák, Hamráček), 5. Lupták (Jakubík, Kršák), 10. Včelka (Kršák, Knižka), 13. Jakubík (Hamráček, Luža), 17. Jakubík (Hamráček, Škultéty), 22. Knižka (Brejčák, Buc), 32. Luža (Jakubík, Hamráček), 49. Zahradník (Jakubík), 49. Géci (Zahradník, Knižka), 57. Hamráček (Jakubík, Lupták) - 1. Ondrejčák (Obušek, Kizák), 2. Friedl (Rajnoha, Syrný)

Rozhodcovia: Synek, Hlinka - Mižík, Fekete, vylúčenia: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0

Diváci: 410

BRATISLAVA. Hokejisti TEBS Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase TIPOS SHL nad slovenskou reprezentáciou do 18 rokov jednoznačne 10:2.

Mladí Slováci pritom v 2. minúte vyhrávali o dva góly. Najväčší podiel na triumfe Bratislavy mal útočník Ivan Jakubík, ktorý strelil hetrik a štyrikrát asistoval.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Radosť hokejistov TEBS Bratislava
    Radosť hokejistov TEBS Bratislava
    Bratislavský útočník zažiaril siedmimi bodmi. Osemnástka schytala desiatku
    dnes 14:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Bratislavský útočník zažiaril siedmimi bodmi. Osemnástka schytala desiatku