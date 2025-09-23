Klub z Bratislavy nemal proti Považskej Bystrici šancu. Už v prvej tretine prehrával 0:3

Hokejisti HK 95 Považská Bystrica.
Hokejisti HK 95 Považská Bystrica. (Autor: Facebook HK 95 Považská Bystrica)
TASR|23. sep 2025 o 21:08
ShareTweet0

Po tretej výhre v rade sa hostia posunuli na čelo tabuľky TIPOS SHL.

TIPOS SHL - 4. kolo

HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Góly: 30. Bodnár (R. Petráš, Zahradník), 45. Štetka (Buc, Petras) - 4. Štefánik (Rojko), 5. Galimov (Štefánik, Belic), 8. P. Ligas (Galimov, Zemko), 36. Ferenyi (J. Zlocha, Nahálka), 56. L. Urbánek

Rozhodcovia: Bachúrik, Magušin - Vystavil, Tvrdoň, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše Géci (TEBS) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

TEBS Bratislava: Vojvoda - Luža, Kršák, Petras, Knižka, Škultéty, Fatul, Volkov, Innanmää - Hamráček, Jakubík, Štetka - Zahradník, Buc, Géci - Mikulec, Ďurišin, Ridzoň - L. Jendek, R. Petráš, Bodnár

HK 95 Považská Bystrica: Lamper - Nahálka, Omelka, A. Zlocha, L. Ďurkech, J. Ďurkech, Nikmon, M. Gachulinec, Putala - L. Urbánek, J. Zlocha, S. Rehák - Zemko, Rufati, P. Ligas - Galimov, Ferenyi, Belic - Rojko, Štefánik, Kubala

BRATISLAVA. Hokejisti HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili v utorkovom stretnutí 4. kola druhej najvyššej súťaže na ľade HC BIT markets TEBS Bratislava 5:2.

Po tretej výhre v rade sa posunuli na čelo tabuľky TIPOS SHL, domáci tím figuruje na šiestej priečke.


Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK 95 Považská Bystrica.
    Hokejisti HK 95 Považská Bystrica.
    Klub z Bratislavy nemal proti Považskej Bystrici šancu. Už v prvej tretine prehrával 0:3
    dnes 21:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Klub z Bratislavy nemal proti Považskej Bystrici šancu. Už v prvej tretine prehrával 0:3