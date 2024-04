Kučerov prekonal vlastný rekord. Jeho musíte sledovať s údivom, hovorí tréner

Tromi asistenciami sa podieľal na triumfe svojho tímu v Toronte 4:1 a v boji o Art Ross Trophy sa so 130 bodmi odpútal od dvoch najväčších konkurentov Nathana MacKinnona z Colorada a Connora McDavida z Edmontonu.

NEW YORK. Ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay sa osamostatnil na čele kanadského bodovania zámorskej hokejovej NHL.

Kučerov má na konte 42 gólov a 88 asistencií, druhý MacKinnon (127) za ním zaostáva o tri a McDavid (126) o štyri body. Do konca základnej časti odohrajú Tampa i Colorado ešte sedem a Edmonton osem zápasov.

Tridsaťročný Kučerov už Art Ross Trophy pre víťaza produktivity získal v sezóne 2018/2019, keď nazbieral 128 bodov. Už teraz svoj klubový rekord prekonal.

"Samozrejme, viem, že je to nový rekord. Je to fajn pocit a o to lepší, že sme vyhrali. Som šťastný," povedal po stretnutí s Torontom.

VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Tampa Bay