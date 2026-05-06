Colorado je na najlepšej ceste do konferenčného finále. V play-off stále neokúsilo pocit prehry

NHL - 2. kolo play-off - druhý zápas
Colorado - Minnesota 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Góly: 3. Nečas (MacKinnon, Kulak), 9. Landeskog (MacKinnon, Nečas), 22. Roy (Colton, Nelson), 54. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 60. Ničuškin - 3. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 55. Johansson (Jurov, Hunt)
Brankári: Wedgewood - Gustavsson, strely na bránku: 23:31.
/stav série: 2:0/
Hokejisti Colorada zvíťazili aj v druhom semifinále Západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou Wild 5:2 a v sérii vedú 2:0 na zápasy.
Hráči Avalanche tak v šiestich dueloch prebiehajúceho play off NHL neprehrali zatiaľ ani raz.
Pod stredajší triumf sa podpísal gólom a dvoma asistenciami Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Gabriel Landeskog mali bilanciu 1+1 a brankár domácich Scott Wedgewood kryl 29 striel súpera.
„Bol to oveľa lepší výkon. Stále tam však boli drobné chyby. Sú tam veci, ktoré chceme postupne odstraňovať, ale je tam chuť na tom pracovať.
Celkovo to bol náročný zápas, rozdielom boli špeciálne tímy. Je oveľa ťažšie si vytvoriť gólové pozície a šance, niekoľko sme im ich dali, ale z nášho pohľadu sme boli o čosi lepší,“ citovala oficiálna stránka súťaže trénera Colorada Jareda Bednara.
Góly hostí strelil Kirill Kaprizov a Marcus Johansson. Brankár Filip Gustavsson mal pri svojom prvom štarte v tohtoročnom play off len 18 úspešných zákrokov. Séria sa v sobotu presťahuje na ľad Minnesoty.
Skóre druhého zápasu otvoril už v 3. minúte Nečas, no Kaprizovovi trvalo len sedem sekúnd a vyrovnal.
V ďalších minútach však dávali góly len domáci a v 54. upravil MacKinnon už na 4:1.
O minútu neskôr odpovedal Johansson, no Minnesota sa už bližšie nedostala a päť sekúnd pred koncom inkasovala do prázdnej bránky z hokejky Valeriho Ničuškina.
„Myslím si, že Gustavsson nám dal šancu k tomu, aby sme mohli uspieť v tomto stretnutí. Všetko napokon vyšlo zo špeciálnych formácií. V tomto smere sa musíme zlepšiť,“ zamyslel sa kouč Wild John Hynes.