ONLINE: Tampa Bay - New Jersey dnes (Erik Černák, Šimon Nemec, NHL, LIVE)

New Jersey sa, aspoň to tak vyzeralo, dostalo do formy. Päť víťazstiev z posledných siedmich duelov pôsobilo naozaj dobre. Bohužiaľ pre Devils, kopia sa im starosti. Konkrétne ide o zranenia. K už absentujúcemu menoslovu Dougie Hamilton, Timo Meier, Tomáš Nosek a Ondřej Palát sa nedávno na neurčitý čas pridal aj hviezdny Jack Hughes. Po minulom stretnutí s Vancouverom ho nasledoval aj obranca Jonas Siegenthaler, teda kolega Šimona Nemca z prvého obranného páru. Pri prehre 4:6 si zlomil nohu. Za Devils v danom zápase dvakrát skóroval Colin Miller, presadili sa aj Erik Haula a Nico Hischier.