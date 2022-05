Sfúkli najlepších. Černák je najtvrdší v tíme, kde je zbraňou vôľa

TAMPA BAY. Hokejisti Tampa Bay Lightning vyhrali už desať sérií za sebou. Tretíkrát v rade a šiestykrát za posledných osem rokov sa dostali do konferenčného finále. Pri ich mene sa začína skloňovať slovo dynastia a sú na pol ceste za tretím Stanley Cupom.

V sezóne 2018/19 mali „blesky“ 128 bodov v základnej časti. Bol to štvrtý najlepší počin v histórii NHL. Následne v play off kapitulovali a Columbusu podľahli už v štyroch dueloch. Boli prvý tím, ktorý vtedy z play off vypadol.