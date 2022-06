Tréner Colorada svojmu tímu vo finále proti Tampe verí. Máme ešte dosť síl, vraví Černák

Tréner denverského mužstva si uvedomuje, proti komu jeho zverenci nastúpia vo finále. "Ak chcete byť najlepší, musíte zdolať najlepšieho a to sú oni. Bude to dlhá a náročná séria medzi dvomi skvelými tímami. Veríme si a som si istý, že oni tiež.

V ostatných rokoch, ale najmä v tejto sezóne a v tomto play-off sme ukázali, že máme to, čo treba pre úspech. Vo finále to chceme potvrdiť," vyhlásil útočník Colorada Andre Burakovsky, citoval ho oficiálny web profiligy. Stanleyho pohár už získal v roku 2018 ako hráč Washingtonu Capitals.

Edmonton bol pred Tampou Bay posledným tímom, ktorý sa dostal do finále Stanelyho pohára v troch sezónach za sebou (1983 - 1985). Majstrovský hetrik dosiahol naposledy New York Islanders, ktorý triumfoval štyrikrát bez prerušenia v rokoch 1980 až 1983.

Chicagu čakanie neuškodilo

Hráčom Colorada by mohla ublížiť osemdňová prestávka pred finále po tom, ako vyradili Oilers v štyroch zápasoch. Dlhšie čakal na finálového súpera naposledy Boston Bruins v roku 2019 - 11 dní po vyradení Caroliny Hurricanes nastúpil proti St. Louis Blues a prehral 3:4 na zápasy.

Napríklad Chicagu Blackhawks v roku 2015 neuškodilo 9-dňové voľno pred konferenčným finále proti Anaheimu Ducks, neskôr zdolalo aj Tampu a získalo Stanleyho pohár.



"Nie je to ľahké, lebo len sedíte a čakáte na niečo, o čom mnohí snívajú celý život. Je to dlhý čas a vy myslíte len na to, kedy to začne. My sme na pár dní odcestovali, aby sme sa upokojili.

Vtedy sa to zdalo ako dobrý nápad." zaspomínal si Shawn Horcoff, ktorý zažil neúspešné finále v roku 2006 ako hráč Oilers po 9 dňoch voľna.

Andrew Shaw prezradil, ako si skrátili čakanie hráči Chicaga pred siedmimi rokmi: "Dva dni sme trénovali a potom sme mali dva dni voľno. Udržiavali sme sa v kondícii, ale na ľade sme to nepreháňali. Užili sme si nejaký čas s rodinami a oddýchli sme si, čo nám veľmi pomohlo."